《異動股》聯儲局轉鴿，本地地產股被追捧，長實升近３％

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）聯儲局主席鮑威爾，出席美國經濟協會年會時表

示將靈活調整政策並稱沒有既定利率政策，被市場解讀在加息立場上「轉鴿」。

受相關消息影響，一眾與息口敏感的本地地產股被追捧，其中長實集團（０１１１３）今早

開市已裂口上揚，報６０﹒５元，升２﹒８％，盤中高見６０﹒６５元，暫成交達５１萬股，涉

資３０９６萬元；另外九倉置業（０１９９７）則報４６﹒６５元，升１﹒５２％，盤中高見

４６﹒７元，低報４６﹒２元，暫成交達５２萬股，涉資２４０７萬元。

現時，恆生指數報２５９５４，升３２８點或升１﹒２８％，主板成交４０﹒９９億元。國

企指數報１０１７５，升１﹒４６％或升１４６點。

上證綜合指數報２５２３，升８點或升０﹒３５％，成交６６﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆基地產 （０００１２） ４１﹒００元 升０﹒８６％

新鴻基地產（０００１６） １１７﹒６０元 升０﹒１７％

新世界發展（０００１７） １０﹒７６元 升０﹒７５％

太古公司Ａ（０００１９） ８２﹒３０元 升０﹒６１％

會德豐 （０００２０） ４５﹒７５元 升１﹒３３％



港鐵公司 （０００６６） ４１﹒３５元 升０﹒３６％

信和置業 （０００８３） １４﹒３８元 升０﹒７０％

恆隆地產 （００１０１） １５﹒３０元 升１﹒４６％

嘉華國際 （００１７３） ３﹒８３元 升１﹒３２％

嘉里建設 （００６８３） ２７﹒４０元 升１﹒１１％

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（ｓｃ）

