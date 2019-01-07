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即市新聞

07/01/2019 09:54

《中資異動》新華保險傳董事長不連任，現瀉近６％創逾兩年低

　　《經濟通通訊社７日專訊》新華保險（０１３３６）Ｈ股現價跌５﹒７６％，報２８﹒６５
元；成交約３９６萬股，涉資１﹒１７億元。Ａ股（滬：６０１３３６）現價４０元人民幣，跌
７﹒９％，成交８﹒０５億元人民幣，涉及１９６５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５９﹒４３％

　　據內地《北京商報》報道，新華保險管理層換屆在即，有傳董事長兼總裁萬峰不再連任，並
將會「跳槽」到新光海航人壽。受消息影響，新華保險Ｈ股被急劇拋售，並曾跌穿２８元關口，
創逾兩年半新低，暫低見２７﹒８元。
　　萬峰曾為高級經濟師，享受國務院政府特殊津貼，在加入新華保險之前，萬峰於２００３年
８月至２０１４年８月歷任中國人壽保險股份副總經理、黨委委員、副總裁、黨委副書記、總裁
、黨委書記及副董事長。２００７年９月至２０１４年８月萬峰還擔任中國人壽保險（集團）公
司副總裁、黨委委員。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新華保險（０１３３６）　　２８﹒６５元　　　跌５﹒７６％
　　中國太平（００９６６）　　２０﹒３０元　　　升０﹒２５％
　　中人保　（０１３３９）　　　３﹒０８元　　　升１﹒３２％
　　中國平安（０２３１８）　　６７﹒８５元　　　升１﹒０４％
　　中國太保（０２６０１）　　２４﹒９５元　　　升０﹒６０％
　　中國財險（０２３２８）　　　７﹒９４元　　　升１﹒４０％
　　中國人壽（０２６２８）　　１６﹒６２元　　　升１﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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