《中資異動》新華保險傳董事長不連任，現瀉近６％創逾兩年低

《經濟通通訊社７日專訊》新華保險（０１３３６）Ｈ股現價跌５﹒７６％，報２８﹒６５

元；成交約３９６萬股，涉資１﹒１７億元。Ａ股（滬：６０１３３６）現價４０元人民幣，跌

７﹒９％，成交８﹒０５億元人民幣，涉及１９６５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５９﹒４３％

。

據內地《北京商報》報道，新華保險管理層換屆在即，有傳董事長兼總裁萬峰不再連任，並

將會「跳槽」到新光海航人壽。受消息影響，新華保險Ｈ股被急劇拋售，並曾跌穿２８元關口，

創逾兩年半新低，暫低見２７﹒８元。

萬峰曾為高級經濟師，享受國務院政府特殊津貼，在加入新華保險之前，萬峰於２００３年

８月至２０１４年８月歷任中國人壽保險股份副總經理、黨委委員、副總裁、黨委副書記、總裁

、黨委書記及副董事長。２００７年９月至２０１４年８月萬峰還擔任中國人壽保險（集團）公

司副總裁、黨委委員。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新華保險（０１３３６） ２８﹒６５元 跌５﹒７６％

中國太平（００９６６） ２０﹒３０元 升０﹒２５％

中人保 （０１３３９） ３﹒０８元 升１﹒３２％

中國平安（０２３１８） ６７﹒８５元 升１﹒０４％

中國太保（０２６０１） ２４﹒９５元 升０﹒６０％

中國財險（０２３２８） ７﹒９４元 升１﹒４０％

中國人壽（０２６２８） １６﹒６２元 升１﹒３４％

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