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即市新聞

07/01/2019 10:08

《中資異動》首都機場（００６９４）挫近８％，遭中銀國際降目標

　　《經濟通通訊社７日專訊》北京首都機場股份（００６９４）三日累挫１８﹒７７％後，現
續走低７﹒８５％，報６﹒２２元，主動買入６９％；成交約１３４０萬股，涉資
８５２５萬元。
　　另外，該股遭中銀國際下調目標價，由１０﹒５０元至７﹒５０元，評級則由買入降至持有

　　現時，恆生指數報２５９１９，升２９３點或升１﹒１４％，主板成交２１０﹒３４億元。
上證綜合指數報２５２５，升１０點或升０﹒４２％，成交４６６﹒８４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方航空　（００６７０）　　　４﹒１４元　　　升０﹒９８％
　　中國國航　（００７５３）　　　６﹒４３元　　　升３﹒０４％
　　南方航空　（０１０５５）　　　４﹒６４元　　　升０﹒４３％
　　
　　深圳國際　（００１５２）　　１５﹒０８元　　　升３﹒４３％
　　寧滬高速　（００１７７）　　１０﹒９６元　　　升２﹒８１％
　　深圳高速　（００５４８）　　　８﹒７５元　　　升０﹒８１％
　　浙江滬杭甬（００５７６）　　　６﹒８２元　　　升０﹒８９％
　　皖通高速　（００９９５）　　　４﹒５５元　　　無升跌
　　越秀交建　（０１０５２）　　　５﹒８０元　　　升０﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｍｗ）

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