《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海市長應勇今日主持召開市政府常務會議
，提到上海市政府近期出台了《關於全面提升民營經濟活力大力促進民營經濟健康發展的若干意
見》。意見指出，上海市將調整車船稅和涉及企業用地成本的相關稅收，政策全部實施後，預計
２０１９年減稅規模合計約４０億元人民幣。
07/01/2019 18:05
【駐滬專電】上海調整車船稅和企業用地稅收，預計今年減稅４０億
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海市長應勇今日主持召開市政府常務會議
，提到上海市政府近期出台了《關於全面提升民營經濟活力大力促進民營經濟健康發展的若干意
見》。意見指出，上海市將調整車船稅和涉及企業用地成本的相關稅收，政策全部實施後，預計
２０１９年減稅規模合計約４０億元人民幣。
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