【駐滬專電】上海調整車船稅和企業用地稅收，預計今年減稅４０億

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海市長應勇今日主持召開市政府常務會議

，提到上海市政府近期出台了《關於全面提升民營經濟活力大力促進民營經濟健康發展的若干意

見》。意見指出，上海市將調整車船稅和涉及企業用地成本的相關稅收，政策全部實施後，預計

２０１９年減稅規模合計約４０億元人民幣。

