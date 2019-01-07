《午市前瞻》港股本周料２５２００至２６２００波動，交投仍淡靜

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）聯儲局主席鮑威爾突然放鴿，加上美國非農數據

大勝預期，帶領道指高收逾７００點，而人行早前公布降準「放水」，「三重」效應下亞洲股市

今早普遍造好，日經現時升逾５００點重返二萬關口。港股方面亦有受惠，今早高開３８９點重

返二萬六，但市弱難守，升幅收窄，二萬六得而復失，最終午收２５７９８點，升１７２點或０

﹒６７％，半日成交４６３﹒５２億元。國企指數午收１０１０５點，升７５點或

０﹒７５％。

Ａ股表現造好，上證收報２５２５點，升１０點或０﹒４４％。深證收報７３６９點，升

８４點或１﹒１６％。

本港重磅成分股方面，匯控（００００５）升１﹒０１％，報６５元。港交所

（００３８８）升１﹒９４％，報２３１﹒４元。騰訊（００７００）漲１﹒７４％，報３１６

元。中移動（００９４１）升１﹒０４％，報７７﹒６元。友邦保險（０１２９９）跌

０﹒４７％，報６３﹒１５元。



＊人行放水內銀受惠，人幣抽升內房追買＊



上周五（４日）傍晚人行宣布降準「放水」過肥年，此次降準將釋放資金約１﹒５萬億元人

民幣，加上即將開展的ＭＬＦ和普惠金融定向降準動態考核所釋放的資金，預料淨釋放長期資金

約８０００億元人民幣。內銀股今早普遍上揚，惟午收前升幅收窄，個別更見倒跌。建行

（００９３９）午收升０﹒４７％，報６﹒４４元。農行（０１２８８）跌０﹒２９％，報

３﹒４２元；工行（０１３９８）升０﹒３６％，報５﹒５４元。交行（０３３２８）升０﹒６

６％，報６﹒０９元。中行（０３９８８）升０﹒５９％，報３﹒３９元。

除了人行放水外，離岸人民幣曾一度大升２００點子並升曾升破６﹒８５關，刺激內房股有

投資者追捧，但尾市隨勢升幅收窄，中海外（００６８８）升０﹒７５％，報２６﹒７元。潤地

（０１１０９）升０﹒１７％，報２９﹒８元。融創中國（０１９１８）無升跌，報２４﹒１元

。碧桂園（０２００７）升１﹒７７％，報９﹒２２元。中國恆大（０３３３３）無升跌，報２

２﹒３元。雅居樂集團（０３３８３）升０﹒９４％，報８﹒５９元。

連日尋底的藥股終見反彈，部分藥股因將出新藥而刺激股價，其中三生製藥（０１５３０）

與三星生物簽訂中國區癌藥商業化，刺激股價急升５﹒９３％，報９﹒６４元。另外，石四藥（

０２００５）獲國家批准生產呼吸道及心血管類藥品，但股價升轉跌１﹒６６％，報５﹒３２元

。另外，石藥集團（０１０９３）升０﹒７２％，報１１﹒１６元。中生製藥

（０１１７７）軟０﹒４％，報５元。藥明生物（０２２６９）升４﹒１５％，報５１﹒５元。



＊銷售理想廣汽回暖，新保董事長傳跳槽惹關注＊



廣汽集團（０２２３８）公布去年１２月產銷數據，期內銷量按年升４﹒７３％至近

１８﹒６７萬輛；產量按年升１１﹒３％至２０﹒１６萬輛，股份０﹒６７％，報７﹒５元。汽

車銷售數據回暖，車股普遍上漲，吉利汽車（００１７５）升０﹒１７％，報１１﹒９元。比亞

迪股份（０１２１１）跌０﹒３２％，報４７﹒０５元。華晨中國（０１１１４）升２﹒９６％

，報５﹒９２元。東風集團（００４８９）升３﹒１１％，報７﹒２９元。

內地傳媒報道，新華保險（０１３３６）管理層換屆在即，有傳董事長兼總裁萬峰不再連任

，並將會「跳槽」到新光海航人壽，股份今日急挫７﹒５７％，報２８﹒１元。其他內險股方面

，中國太平（００９６６）跌３﹒７％，報１９﹒５元。平保（０２３１８）升０﹒３７％，報

６７﹒４元。中國太保（０２６０１）跌０﹒６％，報２４﹒６５元。國壽（０２６２８）升１

﹒４６％，報１６﹒６４元。

美國股市反彈，連帶本港手機設備股現撈底潮，其中瑞聲科技（０２０１８）於４０元關口

略見支持，而公司亦宣布於１月４日於場內耗資３７５﹒４４萬元回購９﹒３萬股，今日股份再

揚２﹒０９％，報４１﹒６元。舜宇光學（０２３８２）升２﹒１１％，報６２﹒８元。比亞迪

電子（００２８５）跌０﹒２２％，報９﹒１４元。丘鈦科技（０１４７８）升０﹒６９％，報

４﹒３８元。鴻騰精密（０６０８８）跌０﹒５８％，報３﹒４元。



＊鄺民彬：內銀內房股受惠人行降準，投資風險較低＊



受惠人民銀行下調金融機構存款準備金率１個百分點消息利好，港股今早高開２６０００點

，惟之後升幅收窄，暫企穩２５８００。凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬向《經濟通通訊

社》表示，美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，其實是預期之內，對今早大市影響有限；而當前中

美貿易談判，日內未必有實質消息，即使合計人行降準消息，恆指今日升幅亦不太大，而全周料

維持在２５２００至２６２００點上落。

內銀、內房股今早有追捧受惠人行降準，他分析，投資者傾向買入相對安全的內銀、內房股

，再者在Ａ股帶動下，買入有關股份較為有利。然而，港股今早抽高後有回吐跡象，市場交投傾

向淡靜。（ａｌ、ｕｌ）

