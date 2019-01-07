【海航動向】債息驚見７００厘，港航否認清盤傳聞指嚴重失實

香港航空旗下將到期債券價格急跌，引發外間憂慮其財務狀況，上周五（４日）在通訊軟件

流傳港航最快於周一（７日）申請清盤，港航回應查詢稱，傳聞嚴重失實，目前如常運作。

運房局就指，政府得悉香港航空回應有關消息，局方沒有其他補充。空運牌照局重申，已要

求港航向其交代財政，但當局未確認已收到港航提交資料。

港航現時發行４家債券，當中發行額５﹒５億美元（約４２﹒９億港元）的債券本月２０日

到期。該債券上周價格再明顯下跌，一度失守８０美元水平，由於到期日逼近，年化孳息被夾高

至７００厘。《香港經濟日報》

