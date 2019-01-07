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即市新聞

07/01/2019 17:51

吉利（１７５）上月銷量跌３９％全年未達銷量目標，今年目標保守

　　《經濟通通訊社７日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，去年１２月之總銷量為９﹒３３
萬部，按年減少３９％，按月減少３４％。上月之出口量按年增長超過７倍至７０３５部，中國
市場之總銷量為８﹒６３萬部，按年減４４％。
　　去年全年之總銷量約１５０﹒０８萬部，按年增２０％，只達到全年銷售目標１５８萬部之
９５％。鑑於中國乘用車市場現時存在不確定性，集團初步將２０１９年的銷量目標定為１５１
萬部之保守水平。
　　上月份，「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分別為１﹒５２萬部及３７２０部。運動型
多用途車型「Ｇｅｅｌｙ　Ｂｏｙｕｅ」（吉利博越）之銷量為１﹒７１萬部。跨界運動型多用
途車型「Ｅｍｇｒａｎｄ　ＧＳ」（帝豪ＧＳ）之銷量為１﹒０７萬部。Ａ＋級轎車車型
「Ｅｍｇｒａｎｄ　ＧＬ」（帝豪ＧＬ）之銷量為７４７３部。運動型多用途車型
「Ｖｉｓｉｏｎ　ＳＵＶ」（遠景ＳＵＶ）之銷量為２６９１部。
　　在已銷售新能源和電氣化汽車中，最暢銷車型為「ＥｍｇｒａｎｄＥＶ」（帝豪ＥＶ）、「
Ｂｏｒｕｉ　ＧＥ　ＭＨＥＶ」（博瑞ＧＥ　ＭＨＥＶ）及「ＬＹＮＫ　＆　ＣＯ　０１　
ＰＨＥＶ」（領克０１　ＰＨＥＶ），共佔新能源和電氣化汽車總銷量約８１％。（ｃｈ）

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