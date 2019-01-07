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即市新聞

07/01/2019 09:35

【本港樓市】中原：十大屋苑周末錄５宗成交，農曆年前或現小陽春

　　《經濟通通訊社７日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５宗成交，按周增加１宗或
２５％。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息步伐放緩，人行降準，市場
對樓市利好消息增加。在一手物業銷情理想帶動下，二手市場睇樓氣氛轉好，加上二手業主願意
讓步，有買家趕在農曆新年小陽春前入市，成交以中小型物業為主。樓價跌勢開始穩定，並找到
支持位，相信農曆新年前有機會迎來小陽春。
　　據美聯物業分行統計，２０１９年首個周末（１月５日至６日），１０大藍籌屋苑錄得約６
宗買賣成交，雖然連升兩周，並按周增５０％，惟已是連續５個周末單位數，仍於低位徘徊，更
有６個屋苑錄得零成交。至於按１５大屋苑統計，本周末則錄得約７宗買賣成交，較上周末上升
約７５％。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然近期傳出部分利好消息，惟樓市已步入全新的調
整循環，「美聯樓價指數」最新報１６１﹒０２點，連跌１３星期，較高位８月錄得的
１７６﹒５４點累跌約８﹒７９％，全年的升幅已收窄至僅約２﹒５４％，幾近已抹平全年的升
幅。加上大埔大型新盤續以進取價搶客，令資金持續流向一手，二手市場幾面受敵，氣氛已由濃
轉淡，想在短期扭轉形勢絕非輕易，相信要待購買力及盤源進一步累積，二手成交才有望拾級而
上。
　　另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（１月５至１月６日）十大指標屋苑
錄８宗二手買賣個案，較上周末（１２月２９至１２月３０日）的１宗大增７宗或７００％，創
自七月初以來２７個周末最多。（ｃｌ）

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