【本港經濟】金管局：１２月底外匯儲備資產增至４２４６億美元

《經濟通通訊社７日專訊》金管局今日公布，香港於２０１８年１２月底的官方外匯儲備資

產為４２４６億美元，較１１月底的４２３２億美元，增加１４億美元。

連同未交收外匯合約在內，香港於２０１８年１２月底的外匯儲備資產為４１７４億美元，

比１１月底的４１６０億美元，亦增加１４億美元。

為數４２４６億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應

Ｍ３約４６％。（ｃｌ）

