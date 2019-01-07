《經濟通通訊社７日專訊》金管局今日公布，香港於２０１８年１２月底的官方外匯儲備資
產為４２４６億美元，較１１月底的４２３２億美元，增加１４億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於２０１８年１２月底的外匯儲備資產為４１７４億美元，
比１１月底的４１６０億美元，亦增加１４億美元。
為數４２４６億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應
Ｍ３約４６％。（ｃｌ）
07/01/2019 16:40
【本港經濟】金管局：１２月底外匯儲備資產增至４２４６億美元
《經濟通通訊社７日專訊》金管局今日公布，香港於２０１８年１２月底的官方外匯儲備資
產為４２４６億美元，較１１月底的４２３２億美元，增加１４億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於２０１８年１２月底的外匯儲備資產為４１７４億美元，
比１１月底的４１６０億美元，亦增加１４億美元。
為數４２４６億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應
Ｍ３約４６％。（ｃｌ）
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