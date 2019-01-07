《經濟通通訊社７日專訊》正當市傳香港航空獲國家開發銀行打救，為其本月２０日到期的
５﹒５億美元（約４３億港元）債券再融資後，同屬海航系的香港快運今日下午亦在其官方
Ｆａｃｅｂｏｏｋ上公布推出新航點之好消息。
香港快運在Ｆａｃｅｂｏｏｋ上載了一條包含泰國景點元素的動畫短片，但帖文並無明言新
增航點所在地，只稱今次新航點是熱門旅遊城市，叫大家睇片攞貼士。
香港快運官網資料顯示，現時該公司提供的泰國航點包括清邁、清萊和布吉。（ｃｌ）
07/01/2019 17:01
【海航動向】雨過天晴？香港快運宣布加開新航點
《經濟通通訊社７日專訊》正當市傳香港航空獲國家開發銀行打救，為其本月２０日到期的
５﹒５億美元（約４３億港元）債券再融資後，同屬海航系的香港快運今日下午亦在其官方
Ｆａｃｅｂｏｏｋ上公布推出新航點之好消息。
香港快運在Ｆａｃｅｂｏｏｋ上載了一條包含泰國景點元素的動畫短片，但帖文並無明言新
增航點所在地，只稱今次新航點是熱門旅遊城市，叫大家睇片攞貼士。
香港快運官網資料顯示，現時該公司提供的泰國航點包括清邁、清萊和布吉。（ｃｌ）
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