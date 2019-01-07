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即市新聞

07/01/2019 17:38

【本港樓市】地政總署第四季批出住宅預售樓花同意書涉８３５１伙

　　《經濟通通訊社７日專訊》地政總署公布，於２０１８年第四季批出１２份住宅項目預售樓
花同意書和兩份非住宅項目預售樓花同意書。該１２份住宅項目預售樓花同意書涉及１０個住宅
項目（其中三個為分期發展項目），共涉及８３５１個住宅單位。
　　當中兩個分別位於荃灣和元朗的項目，共涉及２１４個單位，預計於２０１９年落成；另外
三個分別位於紅磡、大埔和屯門的項目，以及兩個分別位於深水埗和元朗的分期發展項目，共涉
及３９７１個單位，預計於２０２０年落成；餘下兩個分別位於沙田和大埔的項目，以及一個位
於觀塘的分期發展項目的兩個分期，共涉及４１６６個單位，預計於２０２１年落成。

＊全年批出預售樓花同意書涉逾２﹒１萬個單位＊

　　地政總署亦於２０１８年第四季發出三份轉讓同意書，該三份轉讓同意書涉及三個分別位於
深水埗、北角和荃灣的項目，共涉及２３７５個住宅單位和一個商業單位。
　　連同２０１８年首三季批出的預售樓花同意書，地政總署去年共批出３６份住宅項目預售樓
花同意書，共涉及２１７２２個單位。
　　截至２０１８年１２月底，有待核准的住宅項目預售樓花同意書申請共有２３份，而有待核
准的非住宅項目預售樓花同意書申請則有一份。（ｃｌ）

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