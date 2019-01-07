【本港樓市】陳帆：覓地可興建公屋數字與３１﹒５萬目標仍有距離

《經濟通通訊社７日專訊》運輸及房屋局局長陳帆今日在立法會房屋事務委員會會議就《長

遠房屋策略》２０１８年周年進度報告的開場發言時指，港府根據現時覓得的土地推算，若一切

順利如期推出作建屋之用，估計將可興建２４﹒８萬個公營房屋單位。這數字與興建３１﹒５萬

個公營房屋的目標仍有距離。

他表示，為達致長遠房屋供應目標，過去幾年來，政府持續多管齊下努力增加土地及房屋，

而２４﹒８萬８個單位的公營房屋建屋量，已比去年公布２０１８╱１９年度起十年期的

２３﹒７萬個單位增加了一萬多個單位。此外，房屋委員會及香港房屋協會在２０１８╱１９年

度起未來五年的公營房屋建屋量為１０﹒０８萬個單位，與前四個五年期相比，亦見持續增長。



＊考慮把更多私營房屋用地改撥為公屋用地＊



他續稱，政府會繼續多管齊下以增加土地及房屋供應令樓市供求趨於平衡，並保持警覺，密

切監察樓市動向和外圍形勢變化。本港亦會繼續在每年的更新工作中，因應當時的社會經濟狀況

，檢視公私營房屋的新供應比例。政府亦會考慮日後把更多私營房屋用地改撥為公營房屋用途。

他指，政府將仔細研究專責小組的各項建議及增闢土地的未來路向，下一階段的工作是集合

相關政策局及部門的力量，全力全速覓地造地。（ｃｌ）

