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即市新聞

07/01/2019 18:44

《再戰明天》歐元區公布企業景氣及經濟信心指數，美公布貿易收支

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日），歐元區公布１２月企業景氣指標及經濟信心指數
，美國公布１１月貿易收支。

＊馬來西亞央行議息＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，馬來西亞央行貨幣政策委員會開議息會議（至１月１１日）

　　明日，歐盟各國主管歐盟事務的部長舉行歐盟總務委員會會議。

＊日本公布１２月通脹率＊

　　在數據方面，本港時間明早８：３０ａｍ，澳洲公布１１月貿易收支　料貿盈料由２３﹒２
億澳元降至２１﹒８億澳元。　　
　　明午１：００ｐｍ，日本公布１２月消費者信心指數，料由４２﹒９降至４２﹒８。
３：００ｐｍ，德國公布１１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑０﹒５％升上０﹒３％
；年率料由１﹒６％跌至下滑０﹒８％。３：３０ｐｍ，瑞士公布１１月零售銷售，年率料由
０﹒８％降至下滑０﹒６％。３：４５ｐｍ，法國公布１１月貿易收支，料貿赤由４０﹒５億歐
元擴大至４９﹒５億歐元。

＊歐元區公布１２月企業景氣指標及經濟信心指數＊

　　４：００ｐｍ，台灣公布１２月核心消費者物價指數，年率料由０﹒６７％回落至０﹒５％
；消費者物價指數年率料由０﹒３１％降至０﹒３％。４：３０ｐｍ，英國公布１２月
Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由０﹒３％升上０﹒４％；月率料由下滑１﹒４％升上
０﹒５％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布１２月企業景氣指標，料由１﹒０９回落至１。歐元區１２月工
業信心指數料由３﹒４下滑至３；服務業信心指數料由１３﹒３降至１２﹒３。歐元區１２月消
費者信心指數跌幅料由下滑３﹒９％擴大至下滑６﹒２。１２月歐元區經濟信心指數料由
１０９﹒５下滑至１０８﹒２。

＊美國公布１１月貿易收支＊

　　明晚７：００ｐｍ，巴西公布１１月工業生產，月率料由０﹒２％升上０﹒３％；年率料由
１﹒１％下滑至負０﹒１％。
　　９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月國際商品貿易，料貿赤由１１﹒７億加元擴闊至２１億加
元。同時，美國公布１１月貿易收支，料貿赤由５５５億美元收窄至５４０億美元。
　　１１：００ｐｍ，美國公布１１月ＪＯＬＴＳ職位空缺。

＊ＩＴＰ派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：布萊克萬礦業（００１５９）和睿見教育（０６０６８）
。ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）派業績。（ｈｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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