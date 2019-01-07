《再戰明天》歐元區公布企業景氣及經濟信心指數，美公布貿易收支

《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日），歐元區公布１２月企業景氣指標及經濟信心指數

，美國公布１１月貿易收支。



＊馬來西亞央行議息＊



在外圍重要經濟活動上，明日，馬來西亞央行貨幣政策委員會開議息會議（至１月１１日）

。

明日，歐盟各國主管歐盟事務的部長舉行歐盟總務委員會會議。



＊日本公布１２月通脹率＊



在數據方面，本港時間明早８：３０ａｍ，澳洲公布１１月貿易收支 料貿盈料由２３﹒２

億澳元降至２１﹒８億澳元。

明午１：００ｐｍ，日本公布１２月消費者信心指數，料由４２﹒９降至４２﹒８。

３：００ｐｍ，德國公布１１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑０﹒５％升上０﹒３％

；年率料由１﹒６％跌至下滑０﹒８％。３：３０ｐｍ，瑞士公布１１月零售銷售，年率料由

０﹒８％降至下滑０﹒６％。３：４５ｐｍ，法國公布１１月貿易收支，料貿赤由４０﹒５億歐

元擴大至４９﹒５億歐元。



＊歐元區公布１２月企業景氣指標及經濟信心指數＊



４：００ｐｍ，台灣公布１２月核心消費者物價指數，年率料由０﹒６７％回落至０﹒５％

；消費者物價指數年率料由０﹒３１％降至０﹒３％。４：３０ｐｍ，英國公布１２月

Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由０﹒３％升上０﹒４％；月率料由下滑１﹒４％升上

０﹒５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布１２月企業景氣指標，料由１﹒０９回落至１。歐元區１２月工

業信心指數料由３﹒４下滑至３；服務業信心指數料由１３﹒３降至１２﹒３。歐元區１２月消

費者信心指數跌幅料由下滑３﹒９％擴大至下滑６﹒２。１２月歐元區經濟信心指數料由

１０９﹒５下滑至１０８﹒２。



＊美國公布１１月貿易收支＊



明晚７：００ｐｍ，巴西公布１１月工業生產，月率料由０﹒２％升上０﹒３％；年率料由

１﹒１％下滑至負０﹒１％。

９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月國際商品貿易，料貿赤由１１﹒７億加元擴闊至２１億加

元。同時，美國公布１１月貿易收支，料貿赤由５５５億美元收窄至５４０億美元。

１１：００ｐｍ，美國公布１１月ＪＯＬＴＳ職位空缺。



＊ＩＴＰ派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：布萊克萬礦業（００１５９）和睿見教育（０６０６８）

。ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）派業績。（ｈｏ）

