  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/01/2019 17:07

【企業盈喜】盈利時（６８３８）料首１１月純利較前年增２２％

　　《經濟通通訊社７日專訊》盈利時（０６８３８）預期截至去年１１月底止，１１個月錄得
之綜合純利較前年１２月底止年度增加約２２％，前年全年純利約１﹒１６億元。
　　該預期盈利增加主要是由於集團於２０１８年之表帶及手機外框及零件營業額增加；及因公
司兩間中國內地附屬公司的企業所得稅率獲批准從２５％降至１５％，本期間所得稅撥備減少及
回撥去年多計提之所得稅。（ｊｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
專訪07/01/2019
第五屆互聯網金融論壇 深入探討香港金融科技發展 提升競爭力
生財有道07/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指短線上望26000
FOCUS07/01/2019
【FOCUS】央媽鮑叔助陣「穩增長」 侵侵志在農業能源大單
國際動態07/01/2019
文翠珊研再押後表決 爭歐盟讓步
中國故事04/01/2019
【人行出招】人行：下調存準率1個百分點 釋放資金1.5萬億
生財有道04/01/2019
【嚟緊炒D乜】市況不穩 香港電訊高息仍具吸引力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金