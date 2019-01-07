【企業盈喜】盈利時（６８３８）料首１１月純利較前年增２２％

《經濟通通訊社７日專訊》盈利時（０６８３８）預期截至去年１１月底止，１１個月錄得

之綜合純利較前年１２月底止年度增加約２２％，前年全年純利約１﹒１６億元。

該預期盈利增加主要是由於集團於２０１８年之表帶及手機外框及零件營業額增加；及因公

司兩間中國內地附屬公司的企業所得稅率獲批准從２５％降至１５％，本期間所得稅撥備減少及

回撥去年多計提之所得稅。（ｊｏ）

