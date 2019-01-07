【企業盈喜】景瑞控股（１８６２）料全年純利升２０％至３０％

《經濟通通訊社７日專訊》景瑞控股（０１８６２）預期集團於截至２０１８年１２月底止

年度，公司純利按年將錄得約２０％至３０％的增長，主要歸因於集團結轉物業銷售價格及毛利

提升及集團所持投資性物業公允價值提升。（ｊｏ）

