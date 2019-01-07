《小傳日記》鴿聲再奏起，魚缸好歡喜；貿談有進展，升浪漸明顯？

《小傳日記》呢幾個月花旗國加息議題已經攪到環球「孖屐」囉囉攣，上星期身為主角嘅聯

儲局一哥鮑威爾，喺出席經濟協會年會時，就再次喺加息立場上「轉鴿」，話會有靈活嘅調整並

且無既定嘅利率政策，呢番講話加上花旗國就業數據好過預期，令三大指數上星期表演報復式反

彈，道指收高７４６點報２３４３３點；標指收高８４點報２５３１點；納指收高２７５點報

６７３８點。

返番嚟香江呢邊，亦有一個利好消息，人行收市話會降準１巴仙，預計可以釋放１﹒５萬億

人仔流動性，夾埋鮑威爾加息立場「轉鴿」呢個利好消息，魚缸開市已經高開３８９點兼重上二

萬六關口，一舉收復廿天線（約２５７９２點）同五十天線（約２５８９９點），加上本地磚頭

佬再炒聯儲局唔再進一步加息嘅消息，內銀同內房炒人行放水，魚缸試過最高升到２６０４４嘅

位置，升幅達４１８點。

不過，中美貿易戰先係魚缸嘅主旋律，缸友似乎想等今明兩日嘅中美會談有結果先買貨，攪

到相關熱炒板塊嘅升幅都回落，午市尾段魚缸升幅已經收窄近一半，最終全日只係升２０９點或

升近１巴仙，報２５８３５，五十天線同二萬六得而復失。主板成交７７４﹒８億銀，較上日減

少近４巴仙，國貨就收報１０１２３，同樣升近１巴仙或升９４點。

神州方面，受惠人行放水，Ａ場今日亦造好，滬指收報２５３３，升１８點或近１巴仙，成

交逾１４５５億人仔。



＊轉鴿惹憧憬地產表現醒，長實裂口揚地產股最強＊



大隻藍戰士今日普遍上漲，ＱＱ（００７００）回勇走高２巴仙，報３１７﹒６銀。大象

（００００５）亦升１巴仙，報６４﹒９銀。ＡＩＡ（０１２９９）唔見１毫半，報

６３﹒３銀。生發發（００３８８）就升近２巴仙，報２３１銀。

聯儲局態度「轉鴿」，本地磚頭佬最開心，加上細摩話魚缸樓市第二季起會復甦，仲叫大家

可以掃定相關嘅魚毛，不過就除咗新地（０００１６）！今日幾隻魚毛入邊，就以長實

（０１１１３）表現最叻仔，今日開市已經裂口上升，彈返上６０蚊關口，最終全日升近３巴仙

，報６０﹒５銀；被細摩叫唔好買嘅新地都升近１巴仙，報１１８﹒２銀，恆隆地產

（００１０１）同會德豐（０００２０）都跟升２巴仙，分別報１５﹒３４銀同４５﹒９５銀；

恆地（０００１２）就升１巴仙，報４１﹒２銀，嘉里建設（００６８３）揚２巴仙，報

２７﹒５５銀。



＊人仔又急升航空股標青，炒濃油難搞中石化突爆＊



人仔又再突然再升，在岸人仔重要抽升２００點子，就算油價升都無有怕！因為有分析指出

，近期美股反覆急挫，有可能令到部分資金追返亞洲「孖屐」，所以令人仔輕微反彈。而以人仔

計算資產嘅神州鐵鳥都略有追捧，要比粒星佢關注下！東航（００６７０）升逾４巴仙，報

４﹒２７銀。國航（００７５３）升近６巴仙，報６﹒６１銀。南航（０１０５５）升逾６巴仙

，報４﹒９２銀。首都機場（００６９４）就繼續瀉近６巴仙，報６﹒３６銀。

近期油價雖然喺低位徘迴，但油股都叫有返小小聲氣，花旗話中石化（００３８６）炒濃油

呢壇野，預料舊年第四季會出現虧損，但中石化今日股價都頂得住，全日升近２巴仙，報

５﹒７４銀。其他油股方面，中石油（００８５７）升近１巴仙，報４﹒９１銀。中海油

（００８８３）升逾２巴仙，報１２﹒３８銀。



＊內房數據靚股價真係正，５Ｇ商業化價高無有怕＊



人仔抽升除咗刺激航空股，內房都同樣受惠！各內房嘅１２月銷售數據好似唔錯，合景泰富

（０１８１３）最新公布，去年１２月的預售額增逾一倍，刺激股價升逾７巴仙，收報７﹒１２

銀。其他內房方面，中海外（００６８８）升１巴仙，報２６﹒７５銀。融創（０１９１８）升

逾１巴仙，報２４﹒４５銀。碧桂園（０２００７）升近２巴仙，報９﹒２銀。

隨著５Ｇ商業化日子愈來愈近，本港５Ｇ股成為當紅炸子雞，其中京信通訊（０２３４２）

升逾３巴仙，報１﹒５１銀。長飛光纖（０６８６９）升近２巴仙，報２１﹒０５銀。中興通訊

（００７６３）抽高逾５巴仙，報１４﹒９銀。熊貓電子（００５５３）升逾４巴仙，報

２﹒９８銀。另外，神州電信（００７２８）升近２巴仙，報３﹒９７銀。鐵塔（００７８８）

升逾１巴仙，報１﹒４６銀。神州移動（００９４１）升近２巴仙，報７７﹒９５銀。



＊賭仔又自嘆缸友急急散，業務有睇頭三生唔使愁＊



呢次賭仔真係自嘆囉，大摩發表研究，將２０１９年賭收增長由升５巴仙降至跌２巴仙，行

業評級從「具吸引力」降至「與孖屐同步」，馬交佬呢次真正「日夜賭場嚟侍候，生意唔撈兩頭

遊」，缸友都快手散貨算數，銀娛（０００２７）跌近１巴仙，報４８﹒１５銀。新濠國際

（００２００）升１巴仙，報１５﹒８６銀。永利馬交（０１１２８）跌３巴仙，報１６﹒１銀

。金沙（０１９２８）升近１巴仙，報３３﹒７銀。美高梅（０２２８２）升２巴仙，報

１２﹒９銀。

三生製藥（１５３０）早前公布，旗下香江三生醫藥同三星Ｂｉｏｅｐｉｓ訂立之合作協議

，可以喺神州商業化直腸癌藥品，刺激股價今日股價急升近６巴仙，收報９﹒６１銀。其他藥股

同樣上揚。石藥（０１０９３）升近２巴仙，報１１﹒２８銀。藥明生物（０２２６９）升逾３

巴仙，報５０﹒９５銀。威高股份（０１０６６）升逾５巴仙，報６﹒２７銀。請請！



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