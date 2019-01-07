【海航動向】傳港航已準備多個再融資方案，應對債券到期

《經濟通通訊社７日專訊》香港航空旗下將到期債券價格近日急跌，引發外間憂慮其財務狀

況。

外電引述消息指，港航已準備多個再融資方案，應對債券到期。

總部在美國的新興市場新聞網ＲＥＤＤ引述不具名港航高層，港航會如期還債，並從配售債

券、發行「熊貓債」以至出售股權等方式融資，甚至向海航出售金融資產抵債。（ｈｌ）

