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07/01/2019 09:02

【海航動向】傳港航已準備多個再融資方案，應對債券到期

　　《經濟通通訊社７日專訊》香港航空旗下將到期債券價格近日急跌，引發外間憂慮其財務狀
況。
　　外電引述消息指，港航已準備多個再融資方案，應對債券到期。
　　總部在美國的新興市場新聞網ＲＥＤＤ引述不具名港航高層，港航會如期還債，並從配售債
券、發行「熊貓債」以至出售股權等方式融資，甚至向海航出售金融資產抵債。（ｈｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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