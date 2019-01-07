《經濟通通訊社７日專訊》香港航空旗下將到期債券價格近日急跌，引發外間憂慮其財務狀
況。
外電引述消息指，港航已準備多個再融資方案，應對債券到期。
總部在美國的新興市場新聞網ＲＥＤＤ引述不具名港航高層，港航會如期還債，並從配售債
券、發行「熊貓債」以至出售股權等方式融資，甚至向海航出售金融資產抵債。（ｈｌ）
07/01/2019 09:02
【海航動向】傳港航已準備多個再融資方案，應對債券到期
《經濟通通訊社７日專訊》香港航空旗下將到期債券價格近日急跌，引發外間憂慮其財務狀
況。
外電引述消息指，港航已準備多個再融資方案，應對債券到期。
總部在美國的新興市場新聞網ＲＥＤＤ引述不具名港航高層，港航會如期還債，並從配售債
券、發行「熊貓債」以至出售股權等方式融資，甚至向海航出售金融資產抵債。（ｈｌ）
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