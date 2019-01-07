儲局放鴿惟觀望貿易談判，港股升２０９點報２５８３５，破廿天線

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）聯儲局主席鮑威爾突然放鴿，加上美國非農數據

大勝預期，帶領道指高收逾７００點，而人行早前公布月內降準１個百分點，「三重」效應下亞

洲股市今早普遍造好，港股今早大幅高開３８９點兼重返二萬六，未幾升幅一度最多擴至４１７

點，高見２６０４３點。

另一方面，中美於今日舉行最新一輪貿易談判，但由於只是副部長級會議，市場普遍觀望本

月稍後舉行的高階會談，加上亦留意中美雙方會談氣氛如何，市況開始有轉弱跡象，大市升幅最

多收窄至只有１２７點，全日低見２５６２６點，最終全日升２０９點或０﹒８２％，報

２５８３５點，升破２０天線（２５７９１點），二萬六及５０天線（２５８９９點）得而復失

。主板成交７７４﹒７６億元，減少３﹒７２％。

國企指數升９４點或升０﹒９４％，收報１０１２３點。上證綜指報２５３３，上升１８點

或上升０﹒７２％，成交１４５５﹒１３億元人民幣。



＊本地地產股全線受捧，萬洲表現最好藍籌＊



上周五聯儲局主席鮑威爾，出席美國經濟協會年會時表示將靈活調整政策並稱沒有既定利率

政策，被市場解讀在加息立場上「轉鴿」。受相關消息影響，一眾與息口敏感的本地地產股被追

捧，恆地（０００１２）升１﹒３５％，報４１﹒２元。新地（０００１６）漲０﹒６８％，報

１１８﹒２元。新世界（０００１７）走高１﹒５％，報１０﹒８４元。信置（０００８３）揚

０﹒２８％，報１４﹒３２元。長實（０１１１３）抽升２﹒８％，報６０﹒５元。

重磅股大致造好，匯控（００００５）升０﹒８６％，報６４﹒９元。港交所

（００３８８）揚１﹒７６％，報２３１元。騰訊（００７００）走高２﹒２５％，報

３１７﹒６元。中移動（００９４１）過去兩日累漲４﹒６％後，今續升１﹒５％，報

７７﹒９５元。

中國非洲豬瘟蔓延２３個省，中國人習慣以豬肉過節，預料新年前後豬肉需求大增，但中國

撲殺大量鮮豬以防傳染，導致供應減少，有市場分析指中國豬肉價格有機會抽升。萬洲

（００２８８）全日升３﹒２５％，報６﹒０４元，為表現最佳藍籌。個別內需股亦顯著造好，

旺旺（００１５１）漲２﹒６３％，報５﹒８５元。蒙牛（０２３１９）跌２﹒１３％，報

２２﹒９５元。恆安（０１０４４）軟０﹒６１％，報５６﹒９５元。



＊吉利連續四日受壓，中資航空股全線急升＊



吉利（００１７５）則連日受壓，過去三日累挫１４％後，現價續跌３﹒０３％，報

１１﹒５２元，為表現最差藍籌。其他汽車股則受追捧，華晨（０１１１４）升０﹒７％，報

５﹒７９元。東風（００４８９）漲３﹒５４％，報７﹒３２元。廣汽（０２２３８）走高

１﹒６１％，報７﹒５７元。長汽（０２３３３）升１﹒６１％，報４﹒４１元。

人民銀行上周五宣布降準１個百分點，惟人民幣未有出現貶值壓力，離岸人民幣（ＣＮＨ）

日內更低見６﹒８４５４，刺激中資航空股顯著上揚，國航（００７５３）走高５﹒９３％，報

６﹒６１元，為表現最佳國指成分股。東航（００６７０）升４﹒１５％，報４﹒２７元。南航

（０１０５５）急漲６﹒４９％，報４﹒９２元。

據《每日經濟新聞》最新報道指，銀保監於２０１８年１２月開展保險資產負債管理量化評

估數據補正工作，要求各公司對２０１８年前三季度相關問題數據進行修改，如果補正後仍存在

數據質量問題，將予以通報或采取監管談話等措施，消息令個別內險受壓。其中，或將出現高層

人士變動的新華保險（０１３３６）則急挫７﹒５７％，報２８﹒１元，為表現最差國指成分股

。

其他內險股方面，太平（００９６６）跌３﹒９％，報１９﹒４６元。平保（０２３１８）

窄幅升０﹒３％，報６７﹒３５元。財險（０２３２８）升２﹒０４％，報７﹒９９元。太保

（０２６０１）走高０﹒６％，報２４﹒９５元。國壽（０２６２８）揚１﹒５９％，報

１６﹒６６元。（ｔｔ）

