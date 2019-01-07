【香港政情】林子健案續審，警指閉路電視中林獨自登上往西貢小巴

《經濟通通訊社７日專訊》民主黨成員林子健２０１７年報稱在油麻地被內地人員擄走，並

被拳打及將釘書釘打在他的大腿上。惟其後被控「明知地向警員虛報有人犯罪」控罪。案件今日

在西九龍裁判法院續審。

負責翻看閉路電視片段的西九龍重案組偵緝警員林錦華今日繼續作供，他指，據閉路電視的

片段，一名疑似被告的人士在事發當日，在多條閉路電視片段出現，外貌、衣着及步姿都一樣，

步行時無障礙，他在旺角步行了約２個半小時，然後近下午６時，登上一輛往西貢的小巴，坐在

一個單人座位。而該名男子曾出現在西貢海灘，並戴著帽和口罩，其後離開，之後出現在馬鞍山

頌安商場便利店購物，當時已無戴帽和口罩，但衣着與早前多段閉路電視片段一樣，男子其後到

商場卸貨區停留約２０分鐘，便返回寓所。

辯方盤問林錦華時，他承認路線是根據多個閉路電視片段組合而成，並由他實地進行測試，

強調是合理推測。

控方要求負責拘捕及翻看閉路電視片段的警員何斌成，從閉路電視截圖中辨認出林子健時，

辯方提出反對，指在香港刑事法庭中，從未試過單以步姿辨認涉案人士，又反駁控方指警員翻看

片段多次就能認出片中人是被告的說法，指辨認方法是專門學問，需要由專家評核。惟裁判官及

後批准證人憑步姿及外貌等特徵辨認被告，並繼續作供。何斌成其後憑衣着、外貌、步姿等特徵

，指出控方一段長２０分鐘的閉路電視片段及截圖中男子是林子健。

審訊期間，林子健曾指責警員「不知所謂」、「唔好亂講」，又突然拍打枱面指是「造假」

，裁判官阻止，並指他的行為打亂法庭程序。（ｃｗ）（ｚｚ）

