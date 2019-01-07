《鍾之日記》人行終降準，魚缸比面升



《鍾之日記》１月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



人民銀行終於按捺不住，繼去年四度定向降準後，上周五（４日）傍晚終於祭出自２０１６

年２月以來的首次字面意義上的「全面降準」。人行宣布下調金融機構存款準備金率１個百分點

，分別於１５日和２５日各下調０﹒５個百分點，將釋放資金約１﹒５萬億元（人民幣．下同）

。同時，一季度到期的ＭＬＦ不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。

外界均認為，此次降準雖規模不大，但「全面降準」表明人行已放棄穩健貨幣政策立場。事

實上，比往年更早召開的人民銀行２０１９工作會議直認今年穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，進

一步強化逆周期調節，保持流動性合理充裕和市場利率水平合理穩定。



＊Ａ場向上，惟金融板塊逆市跌＊



雖然人行降準，但Ａ場今日表現卻沒見特別興奮，中美兩國今明兩日在北京舉行副部級經貿

磋商，經濟、貿易前景的不確定性的存在，仍然壓制市場。

滬綜指高開０﹒５５％後，由於金融板塊逆市下跌，早市升勢沒有擴大，但隨著午後多個板

塊炒高，成交增加，滬綜指最終收升０﹒７２％，報２５３３﹒０９點。深成指升１﹒５８％，

創業板指漲１﹒８４％。

兩市全日成交３４７３億元，較上日成交增加７﹒８％。通過滬股通、深股通今日有

１６﹒５億元流入Ａ股，為連續６個交易日流入，亦為自２０１８年１２月２８日以來最高淨買

入。

港股今早大幅高開３８９點兼重返二萬六，未幾升幅一度最多擴至４１７點，一度收窄至只

有１２７點，最終全日升２０９點或０﹒８２％，報２５８３５點。主板成交７７４﹒７６億港

元，減少３﹒７２％。



＊新華保險大跌＊



貨幣寬鬆不一定能帶來信用寬鬆，銀行Ａ股今日見獲利回吐，逆市下跌，其中農業銀行

（滬：６０１２８８）跌１﹒１％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌０﹒７％，建設銀行

（滬：６０１９３９）、工商銀行（滬：６０１３９８）軟０﹒６％。

保險股表現更差，有指新華保險（０１３３６）（滬：３０１３３６）現任董事長兼ＣＥＯ

萬峰或不再連任，消息震盪公司股價，Ａ股一度跌停，Ｈ股急挫７﹒５７％，報２８﹒１元，為

表現最差國指成分股。此前萬峰稱，按壽險保費增長來看，首年保費２０１９年可能還是繼續負

增長。

報道指銀保監於２０１８年１２月開展保險資產負債管理量化評估數據補正工作，要求各公

司對２０１８年前三季度相關問題數據進行修改，如果補正後仍存在數據質量問題，將予以通報

或採取監管談話等措施，除新保外，內險同受壓，平保（０２３１８）窄幅升０﹒３％，太保

（０２６０１）走高０﹒６％，國壽（０２６２８）揚１﹒５９％。



＊波叔考慮減辣，本港地產股齊唱好＊



上周五（４日）聯儲局主席鮑威爾，出席美國經濟協會年會時表示將靈活調整政策並稱沒有

既定利率政策，被市場解讀在加息立場上「轉鴿」。不過自美國總統特朗普上任以來，美聯儲的

加息步伐變得飄忽，市場不排除儲局會繼續走鷹派路線。

美國不斷加息，已經開始影響到本港樓市，樓價有下調趨勢。財政司司長陳茂波前日表示，

正尋找合適的時機，考慮放寬樓宇按揭成數，外界以為波叔會全面放寬樓按，但他在網誌上表示

，會研究為有能力供款但首期不足的上車客尋求解決方案。但無論如何，面對重重辣招及樓市冷

風的本港地產股，終於感受到一絲溫暖。不過，香港樓價已處於不合理的超高水平，目前只是稍

微向下回調，香港政府此刻是否需要緊急考慮減辣呢？

長實集團（０１１１３）全日升２﹒８％，報６０﹒５元，盤中創半年新高；新鴻基地產

（０００１６）升０﹒７％，報１１８﹒２元；恆基地產（０００１２）升１﹒４％，報

４１﹒２元；新世界（０００１７）升１﹒５％，報１０﹒８４元，恆隆地產（００１０１）升

１﹒７％，報１５﹒３４元。



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