【駐京專電】人行工作會議：穩健貨幣政策保持寬緊適度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》人民銀行工作會議１月３日至４日在北京召

開。會議要求，２０１９年，穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，進一步強化逆周期調節，保持流動

性合理充裕和市場利率水平合理穩定。要進一步落實好金融服務實體經濟各項政策措施，切實防

範化解重點領域金融風險，穩定宏觀槓桿率；並要穩步推進人民幣國際化，完善離岸人民幣市場

流動性服務框架。此外，還要按照准入前國民待遇加負面清單的模式，推動擴大金融業對外開放

，確保已宣布的措施盡快落地，不斷研究推出新的開放措施。

以下為人行２０１９年重要任務：

一是穩健的貨幣政策保持鬆緊適度。加強政策溝通協調，平衡好總量指標和結構指標，切實

疏通貨幣政策傳導機制。進一步完善貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架。穩妥推進利率「

兩軌並一軌」，完善市場化的利率形成、調控和傳導機制。穩步深化匯率市場化改革，保持人民

幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

二是進一步落實好金融服務實體經濟各項政策措施。按照市場化法治化的原則，繼續運用各

種政策工具，從債券、信貸、股權等方面引導金融機構加大對民營企業小微企業支持力度。積極

推廣民營企業債券融資支持工具，鼓勵地方政府成立支持民營企業融資基金，推動實施民營企業

股權融資支持工具。進一步提升支付、徵信行業及商業銀行服務民營企業小微企業的能力和水平

。同時，引導金融機構繼續做好重點領域和其他薄弱環節的金融服務，加大對高新技術企業、新

興產業和製造業結構調整轉型升級的支持。積極推進金融服務鄉村振興工作。



＊出台金融控股公司監管辦法，完善離岸人幣市場流動性服務框架＊



三是切實防範化解重點領域金融風險。繼續推動實施防範化解重大風險攻堅戰行動方案，穩

定宏觀槓桿率，推動出台金融控股公司監管辦法，加快補齊金融監管短板，有序化解影子銀行風

險，繼續開展互聯網金融風險專項整治。充分發揮存款保險作用，做實金融風險監測、評估和處

置機制。

四是穩步推進人民幣國際化。以服務實體經濟、促進貿易投資便利化為導向，進一步完善人

民幣跨境使用政策。優化央行間貨幣合作框架。完善離岸人民幣市場流動性服務框架。

五是全面做好外匯管理與服務。支持自貿區、自貿港在外匯管理改革方面先行先試。推廣資

本項目結匯支付便利化試點。保持對地下錢莊高壓打擊態勢。完善跨境資本流動「宏觀審慎＋微

觀監管」管理框架。不斷完善外匯儲備多元化運用。



＊確保金融業開放措施盡快落地＊



六是深入參與國際經濟金融治理。按照准入前國民待遇加負面清單的模式，推動擴大金融業

對外開放，確保已宣布的措施盡快落地，不斷研究推出新的開放措施。繼續深入開展「一帶一路

」投融資合作。支持企業真實、合規對外投資，推動「走出去」高質量發展。

七是加快推動金融市場創新發展和金融機構改革。以服務實體經濟為導向，持續推動債券市

場產品創新和規範發展，不斷提升債券市場深度和廣度。加強金融基礎設施的統籌監管和互聯互

通，做好債券市場統一執法的實施工作。

八是全面提高金融服務與金融管理水平。不斷深化金融法治建設。不斷提升金融統計和金融

研究水平。推動中央銀行會計財務高質量發展和管理變革。著力提升支付服務和監管能力，全面

取消企業帳戶開戶許可。制定金融科技發展規劃與監管規則，加強金融科技應用與管理。

九是繼續加強內部管理。繼續開展重大金融政策落實情況審計。加強分支行及企事業單位管

理，繼續提升財務管理、幹部監督管理、安全保衛、後勤保障及集中採購等內部管理水平。

