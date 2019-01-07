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即市新聞

07/01/2019 08:29

【駐京專電】潘功勝調研銀行間市場交易商協會，冀創新債券產品

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》人民銀行公告，５日上午，人行副行長潘功
勝赴中國銀行間市場交易商協會進行調研，並就進一步發揮債券市場融資功能、創新債券市場產
品、支持實體經濟發展，提升債券市場對外開放水平，拓展債券市場深度和廣度，完善債券市場
制度，加強市場監管等主題召開座談會。

＊傳潘功勝將任中證監主席，人行人士否認＊

　　當日稍早，有消息稱，潘功勝將出任中國證監會主席，其後接近人行的人士表示，潘功勝的
職務並未有任何調整，坊間傳聞均為不實消息。

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