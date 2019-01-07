【人行出招】中金：料年內將降準１００－２００個基點

《經濟通通訊社７日專訊》人行上周五（４日）全面降準一個百分點，其中１月１５日和１

月２５日分別下調０﹒５個百分點，將釋放資金約１﹒５萬億元（人民幣．下同）。同時，一季

度到期的ＭＬＦ不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。

中金公司點評稱，預計２０１９年內還將降準１００－２００個基點，同時，人行公開市場

操作（ＯＭＯ）利率也大概率下調。此外，雖然此次降準臨近春節，仍不排除人行節前再次動用

「臨時準備金動用安排」（ＣＲＡ）或通過其他操作較大規模補充流動性的可能性。（ｂｉ）

