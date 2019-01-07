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07/01/2019 08:39

【人行出招】任澤平：全面降準力度大於前４次，帶動Ｍ２增速企穩

　　《經濟通通訊社７日專訊》恆大研究院首席研究員任澤平表示，對標前４次降準，此次是全
面降準力度更大，力度大於前４次，政策轉暖信號強。此次降準１個百分點，釋放資金約１﹒５
萬億（人民幣．下同），淨投放資金約８０００億元。此外，置換ＭＬＦ每年還可直接降低相關
銀行付息成本約２００億元。預計此次降準將增加貨幣乘數超過０﹒３６，帶動Ｍ２增速企穩。
降準利好股市債市，人民幣匯率貶值壓力有限，而對實體融資的改善關鍵仍在於貨幣傳導機制的
疏通。（ｃｔ）

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