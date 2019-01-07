《經濟通通訊社７日專訊》中美今明兩日在北京舉行副部級經貿磋商。據《彭博》引述知情
人士表示，國家主席習近平的最高經濟顧問劉鶴今日參加了在北京舉行的中美經貿磋商首日會談
。劉鶴是中方的最高貿易談判代表，此前沒有披露過他會參加是次中層會談。
知情人士指，目前還不清楚劉鶴出席的時間長短及商談內容。（ｂｉ）
07/01/2019 16:20
【貿易開戰】報道指劉鶴出席中美經貿磋商首日會談
《經濟通通訊社７日專訊》中美今明兩日在北京舉行副部級經貿磋商。據《彭博》引述知情
人士表示，國家主席習近平的最高經濟顧問劉鶴今日參加了在北京舉行的中美經貿磋商首日會談
。劉鶴是中方的最高貿易談判代表，此前沒有披露過他會參加是次中層會談。
知情人士指，目前還不清楚劉鶴出席的時間長短及商談內容。（ｂｉ）
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