【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１２４點子，報６﹒８５２１

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５１７，較上個交易日上調

６９點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２４點子，報６﹒８５２１，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８６４５。（ａｃ）

