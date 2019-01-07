《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５１７，較上個交易日上調
６９點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２４點子，報６﹒８５２１，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８６４５。（ａｃ）
07/01/2019 10:06
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１２４點子，報６﹒８５２１
《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５１７，較上個交易日上調
６９點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１２４點子，報６﹒８５２１，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８６４５。（ａｃ）
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