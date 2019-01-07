【人行收水】人行不開展逆回購，淨回籠２００億

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今

天不開展逆回購操作。

公開市場今日有２００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠２００億元。

人行上周五（４日）傍晚決定下調金融機構存款準備金率１個百分點，其中，１月１５日和

１月２５日分別下調０﹒５個百分點，將釋放資金約１﹒５萬億元。同時，一季度到期的ＭＬＦ

不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。（ａｃ）

