《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
天不開展逆回購操作。
公開市場今日有２００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠２００億元。
人行上周五（４日）傍晚決定下調金融機構存款準備金率１個百分點，其中，１月１５日和
１月２５日分別下調０﹒５個百分點，將釋放資金約１﹒５萬億元。同時，一季度到期的ＭＬＦ
不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。（ａｃ）
07/01/2019 09:16
【人行收水】人行不開展逆回購，淨回籠２００億
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
天不開展逆回購操作。
公開市場今日有２００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠２００億元。
人行上周五（４日）傍晚決定下調金融機構存款準備金率１個百分點，其中，１月１５日和
１月２５日分別下調０﹒５個百分點，將釋放資金約１﹒５萬億元。同時，一季度到期的ＭＬＦ
不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。（ａｃ）
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