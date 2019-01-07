《經濟通通訊社７日專訊》中國去年１２月末外匯儲備為３﹒０７３萬億美元，環比增加
１１０億美元，高於市場預期，連續兩個月回升，１１月為３﹒０６２萬億美元。
中國１２月末黃金儲備５９５６萬盎司，１１月末為５９２４萬盎司，為自２０１６年１０
月以來首次上升。（ｂｉ）
07/01/2019 16:05
【外儲回升】中國１２月外儲升至３﹒０７萬億美元，勝預期
《經濟通通訊社７日專訊》中國去年１２月末外匯儲備為３﹒０７３萬億美元，環比增加
１１０億美元，高於市場預期，連續兩個月回升，１１月為３﹒０６２萬億美元。
中國１２月末黃金儲備５９５６萬盎司，１１月末為５９２４萬盎司，為自２０１６年１０
月以來首次上升。（ｂｉ）
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