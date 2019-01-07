《日入而息》儲局放鴿惟觀望濃港股升２０９點，吉利年銷售不達標

《今天重點》﹡高盛表示人行降準實施規模不大，傳達政策變化重要信號

﹡中金表示料年內將降準１００－２００個基點

﹡吉利（００１７５）上月銷量跌３９％全年未達銷量目標，今年目標保守



《即日市況》﹡儲局放鴿惟觀望貿易談判，港股升２０９點報２５８３５，破廿天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒７２％，人行降準釋資金兩市成交增



《美元匯價》﹡美匯若失９５﹒６將進一步看淡；日圓可買；歐元最新報１﹒１４３７╱

１４１，日圓最新報１０８﹒１８╱１９



《公司業績》﹡耀才證券（０１４２８）料首三季度純利約３﹒５億元



《公司資訊》﹡李嘉誠父子共增持長實（０１１１３）２９９萬股；傳新加坡淡馬錫考慮出

售屈臣氏持股

﹡ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）出售中國影院業務

﹡ＷｅＬａｂ上市申請，處失效狀態

﹡小米（０１８１０）與抖音將發布紅米Ｒｅｄｍｉ及全球首個抖音快閃店

﹡中國科培教育集團據報今日起就投資者需求詢量

﹡中國瀚亞（０８３１２）改名睿鋒集團，主席及首席營運總監辭職

﹡永泰（００３６９）青山公路豪宅今日上載樓書，料周內開示位及開價

﹡石四藥（０２００５）獲呼吸道及心血管疾病藥品生產批件

﹡安悅（０８２４５）主席談永基增持約４％股權至２７﹒４６％

﹡稀鎂科技（００６０１）子公司獲認定為「高新技術企業」

﹡雲南水務（０６８３９）控股股東股份，獲無償劃轉至社保基金

﹡新城市建設（００４５６）購珠海商業酒店物業項目約３９％股權

﹡聯康生物科技（００６９０）開發糖尿病藥物臨床數據獲國家藥監局受理

﹡會否幫個仔？蕭若元：自己無咁大力量，正計劃退休

﹡中駿（０１９６６）去年合同銷售額按年升５４％，惟１２月僅增２％



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）向母企收購廣東南沙三幅地塊三成股權

﹡中鋁（０２６００）母企增持Ａ股及Ｈ股涉資約１１億

﹡中石化（００３８６）人士稱聯合石化兩高管停職或因越權過度投機

﹡中石油集團全口徑天然氣日銷量破７億立方米，創歷史新高

﹡威發國際（００７６５）委任黃思齊為行政總裁，今日起生效

﹡龍源電力（００９１６）去年全年發電量增加９﹒６３％

﹡保利置業（００１１９）啟德「龍譽」將於上半年交付

﹡石藥（０１０９３）以２﹒５３億元人民幣收購永順股份

﹡中國海外發展（００６８８）全年合約物業銷售升２９﹒８％



《神州民企》﹡合景泰富（０１８１３）１２月預售額按年升１﹒４４倍

﹡恆鼎實業（０１３９３）上月原煤產量跌３５％，５煤礦停產整頓

﹡騰訊（００７００）首度公開遊戲真實性能數據，稱靠上游用戶圈地已到盡

頭

﹡恆大（０３３３３）去年合約銷售額升一成，今年目標６０００億元人民幣

﹡龍光地產（０３３８０）全年合約銷售額增長６５﹒４％

﹡吉利（００１７５）上月銷量跌３９％全年未達銷量目標，今年目標保守

﹡陽光１００中國（０２６０８）１２月合同銷售額按年升４８％，去年全年

升１４％



《中國要聞》﹡科技部表示鼓勵支持民企參與國家重大科技任務

﹡財政部表示會計準則諮詢委員大部分同意商譽進行攤銷

﹡稅務局表示目前沒有加強房租收入徵管通知

﹡天貓與廣東省合作：３年扶持三千家電子製造企業

﹡民航局表示今年民航業旅客運輸量目標同比增長１１％

﹡阿里巴巴集團表示馬雲從未轉讓和退出淘寶的股份

﹡基建投資加碼，發改委近月批復超９３００億交通項目

﹡雄安新區管委會表示ＢＡＴ等高新企業已在雄安掛牌

﹡權健公司實際控制人束某某等１８人被依法刑事拘留；權健掌門人被捕，

「權健集團」號動車亦遭除名

﹡ＩＭＡＸ中國表示過去兩個月票房同比增４０％

﹡最高檢對中國船舶重工集團原總經理孫波決定逮捕

﹡海航集團２７﹒５億元售浦發大廈七成面積予凱德集團

﹡ＥＰＦＲ表示去年離岸中國股票基金吸金近３５０億美元

﹡華為推出最新服務器ＣＰＵ，號稱性能領先業界

﹡人行不開展逆回購，淨回籠１７００億元

﹡美國貿易代表團進入中國商務部，中美經貿磋商開始

﹡特斯拉要求特朗普政府給予中國製車用電腦關稅豁免

﹡中國１２月外儲升至３﹒０７萬億美元，勝預期

﹡外匯局表示去年外儲小幅波動，今年有望保持總體穩定

﹡外交部表示王岐山將出席達沃斯世界經濟論壇年會



《寶島快訊》﹡台股收升２﹒２％，報９５９０﹒３點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱擔任香港的特首好辛苦，但做得幾稱心滿意；林鄭形容將資助房

屋定價與市價脫勾屬相當徹底的改變

﹡政府表示２月起領取長者綜援門檻提高至６５歲

﹡民主黨促今年續寬減薪俸稅及入息課稅、綜援等出雙糧；民主黨提出全面收

回高球場以建公營房屋

﹡金管局表示１２月底外匯儲備資產增至４２４６億美元

﹡地政總署第四季批出住宅預售樓花同意書涉８３５１伙

﹡陳帆稱覓地可興建公屋數字與３１﹒５萬目標仍有距離

﹡中原表示十大屋苑周末錄５宗成交，農曆年前或現小陽春；十大傳統屋苑全

年二手買賣登記額創六年新高

﹡美聯表示去年工商舖買賣註冊９３２１宗創新辣招後新高

﹡深股通額度全日用７﹒９億元；滬股通額度全日用１０﹒７４億元

﹡環聯香港表示已經加入不同保安步驟，包括雙重驗證

﹡雨過天晴？香港快運宣布加開新航點

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