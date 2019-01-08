《日出而作》道指升９８點納指漲逾１％，美元回軟油金齊受捧

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３５３１．３５ 升 ９８．１９點╱０．４２％

標普５００ ２５４９．６９ 升 １７．７５點╱０．７０％

納斯達克 ６８２３．４７ 升 ８４．６１點╱１．２６％

倫敦富時１００ ６８１０．８８ 跌 ２６．５４點╱０．３９％

法蘭克福ＤＡＸ １０７４７．８１ 跌 １９．８８點╱０．１９％

巴黎ＣＡＣ４０ ４７１９．１７ 跌 １７．９５點╱０．３８％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１４８２



《最新資訊》﹡世銀行長金墉意外請辭，傳與特朗普不咬弦

﹡美國１２月服務業ＰＭＩ降至５個月新低

﹡美國亞特蘭大聯儲預計今年僅加息一次

﹡首１１個月新盤落成量１﹒５７萬伙，達標８７％

﹡發展商應對新房策，新盤紛拆細期數申預售

﹡台灣去年對大陸及香港出口按年增６﹒３％

﹡上交所科創板研討細則曝光，發行上市標準或分五維度

﹡拆息全線回落４行減港元存息，大新全線減息０﹒１厘

﹡美中貿易談判帶動美股兩連升，美債價下跌

﹡憧憬聯儲局暫停加息，美元受壓

﹡中原認為樓市不會爆煲，沒「起突、借突」只有「升突」

﹡證券時報認為外儲年度變動僅２％，今年料保持總體穩定

﹡高富（００２６３）料去年業績見紅，金融資產錄虧損

﹡遠東控股（０００３６）料去年盈轉虧，投資公平值虧損

﹡英國逾兩百名議員，聯署求剔除「硬脫歐」選擇

﹡傳英國及歐盟正商討推遲３月２９日正式脫歐日期

﹡美國商務部長預計美中或能達成雙方均可接受的貿易協議

﹡談判期間中國釋出善意，傳昨日再大規模採購美國大豆

﹡羅斯表示中美可望敲定良好解決方案，非常大機會和解

﹡２１世紀教育（０１５９８）行政總裁劉佔杰調任副主席

﹡ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）擬溢價近１８％配股，淨籌１１００萬

﹡仁瑞投資（０２３２２）斥２﹒５億元購證券及期貨業務

﹡比優（０８０５３）中標西藏兩採礦及爆破項目涉資近３２億元

﹡安科系統（０８３５３）中期虧轉盈賺１９﹒５萬新元，不派息

﹡佳兆業（０１６３８）去年總合同銷售７０１億人幣，增５７％

﹡青建國際（０１２４０）獲新加坡５億元住宅建築工程合約

﹡勒泰商業地產（００１１２）擬改名「勒泰集團」

﹡眾彩（０８１５６）折讓逾８％配股淨籌３９５０萬

﹡綠色動力（０１３３０）去年發電量升逾２９％

﹡遠東環球（００８３０）斥２﹒９５億向母企購南昌大橋管理及收費權

﹡寶龍地產（０１２３８）發２億美元優先票據，票息９﹒１２５厘



《國企紅籌》﹡中鐵建（０１１８６）中標陝西公路ＰＰＰ項目

﹡新華保險（０１３３６）正籌劃董事會換屆事宜，經營管理正常

﹡交行（０３３２８）獲銀保監批准籌建交銀理財

﹡蒙牛（０２３１９）董事會主席馬建平辭任，於旭波接棒



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）上月汽車銷售按月增近３７％

﹡建業（００８３２）去年合同銷售５３７億人民幣增７７％

﹡啟迪（００８７２）擬售內地車載淨化器業務５１％股權

﹡綠城中國（０３９００）去年合同銷售額增１﹒５％



《中國要聞》﹡財政部向社保基金會劃轉１０％太平集團股權

﹡金正恩７日至１０日對中國進行訪問

﹡發改委表示春運全國旅客發送量料微增至近３０億人次

﹡上海去年首１１月製造業實到外資同比增９７％

﹡上海去年第四季投資者信心指數跌至近兩年低點

﹡上海去年第四季消費者購房意願指數大漲

﹡李強上海正加快建設智能網聯汽車創新平台

﹡周小川中國貨幣政策仍有量化調整空間

﹡耶倫聯儲局未來會暫停加息

﹡國金證券今年下半年Ａ股迎來結構牛市

﹡國金證券今年降準可能出現３至４次



《新股上市》﹡施永青表明中原暫擱置上市計劃

