《外資精點》摩通降小米評級至「中性」，目標價降至１０﹒５元

《經濟通通訊社８日專訊》摩根大通發表報告指，將小米（０１８１０）目標價由１８元降

至１０﹒５元，投資評級降至「中性」，調低集團今明兩年每股盈利預測１７％及２７％，以反

映中國手機及互聯網業務較弱，去年第四季內地手機需求大幅轉差，料今年環境困難。

摩通料今年小米股價上升空間有限，料小米出售量及毛利有下降風險，內地每個活躍用戶表

現持平，每個活躍用戶增長亦有限，因摩通預期內地互聯網收入增長放慢，包括廣告及遊戲收入

放緩，相信物聯網成為唯一高增長位，小米電視銷售市佔會增加，以及增加白色家電銷售，同時

海外業務擴張，相信有關增長因素未能抵銷內地市場放慢。

另外，摩通表示，小米今年手機銷售疲弱，按年跌１２％，由於每個活躍用戶增長有限，該

行亦料互聯網相關收入增長亦放慢，料今年增長只有２５％至３０％，去年增長有６２％。雖然

小米海外業務增長符合預期，但未能抵銷中國市場疲弱，而印度市場增長亦不明朗。（ｃｙ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

