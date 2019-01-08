  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2019 16:45

《外圍焦點》金正恩訪問中國，中美貿易談判進入第二天

　　《經濟通通訊社８日專訊》亞洲股市表現參差，日股造好，內地股市回軟，港股微揚，市場
繼續觀望中美展開的第二天貿易談判結果。標普５００指數期貨上升０﹒３％。
　　港股方面，恆生指數收市報２５８７５，升３９點，成交７４５億元。

＊金正恩訪問中國，中美貿易談判進入第二天＊

　　今日，朝鮮領導人金正恩訪問中國（至１月１０日）。同時，中美舉行經貿問題副部級磋商
，美國副貿易代表格里什將率領美方工作組訪華（最後一日）。
　　在外圍重要經濟活動上，今日，馬來西亞央行貨幣政策委員會議息會議（至１月１１日）
　　此外，歐盟各國主管歐盟事務的部長舉行歐盟總務委員會會議。

＊歐元區公布１２月企業景氣指標＊

　　在數據方面，本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１２月企業景氣指標，料由１﹒０９回落
至１。歐元區１２月工業信心指數料由３﹒４下滑至３；服務業信心指數料由１３﹒３降至
１２﹒３。歐元區１２月消費者信心指數跌幅料由下滑３﹒９％擴大至下滑６﹒２。１２月歐元
區經濟信心指數料由１０９﹒５下滑至１０８﹒２。

＊美國公布１１月貿易收支＊

　　明晚７：００ｐｍ，巴西公布１１月工業生產，月率料維持於０﹒２％；年率料由１﹒１％
下滑至負０﹒４％。
　　９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月國際商品貿易，料貿赤由１１﹒７億加元擴闊至２１﹒５
億加元。同時，美國公布１１月貿易收支，料貿赤由５５５億美元收窄至５４０億美元。
　　１１：００ｐｍ，美國公布１１月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由７０７﹒９萬下降至７０５萬
（ｈｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道08/01/2019
【吉利倒車】銷量未達標 多家大行睇淡
生財有道08/01/2019
【首置盤】煥然懿居參觀示位須預約 呢度即刻有得睇!
生財有道08/01/2019
《開市Good Morning》涂國彬：本月阻力27000
FOCUS08/01/2019
【FOCUS】三星隨蘋果削盈利 華為聯想變招求存
專訪08/01/2019
【駐滬專訪】Seesaw咖啡宗心曠：將「精品咖啡」大眾化
國際動態08/01/2019
日JR山手線 自動駕駛測試順利
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金