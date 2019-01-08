《外圍焦點》金正恩訪問中國，中美貿易談判進入第二天

《經濟通通訊社８日專訊》亞洲股市表現參差，日股造好，內地股市回軟，港股微揚，市場

繼續觀望中美展開的第二天貿易談判結果。標普５００指數期貨上升０﹒３％。

港股方面，恆生指數收市報２５８７５，升３９點，成交７４５億元。



＊金正恩訪問中國，中美貿易談判進入第二天＊



今日，朝鮮領導人金正恩訪問中國（至１月１０日）。同時，中美舉行經貿問題副部級磋商

，美國副貿易代表格里什將率領美方工作組訪華（最後一日）。

在外圍重要經濟活動上，今日，馬來西亞央行貨幣政策委員會議息會議（至１月１１日）

此外，歐盟各國主管歐盟事務的部長舉行歐盟總務委員會會議。



＊歐元區公布１２月企業景氣指標＊



在數據方面，本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１２月企業景氣指標，料由１﹒０９回落

至１。歐元區１２月工業信心指數料由３﹒４下滑至３；服務業信心指數料由１３﹒３降至

１２﹒３。歐元區１２月消費者信心指數跌幅料由下滑３﹒９％擴大至下滑６﹒２。１２月歐元

區經濟信心指數料由１０９﹒５下滑至１０８﹒２。



＊美國公布１１月貿易收支＊



明晚７：００ｐｍ，巴西公布１１月工業生產，月率料維持於０﹒２％；年率料由１﹒１％

下滑至負０﹒４％。

９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月國際商品貿易，料貿赤由１１﹒７億加元擴闊至２１﹒５

億加元。同時，美國公布１１月貿易收支，料貿赤由５５５億美元收窄至５４０億美元。

１１：００ｐｍ，美國公布１１月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由７０７﹒９萬下降至７０５萬

（ｈｏ）

