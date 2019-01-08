《華爾街內望》美中貿易談判帶動美股兩連升，美債價下跌

《經濟通通訊社８日專訊》美國股市周一（７日）連續第二日上漲，受亞馬遜及

Ｎｅｔｆｌｉｘ所帶動，而美中恢復貿易談判，亦有助於緩解近數個月來的擔憂。

美中兩國進行自去年１２月同意貿易戰休戰９０天以來的首次面對面會談，中國外交部表示

，中國有誠意與美國合作，解決貿易摩擦，而美國商務部長羅斯表示，他預計兩國可能在直接的

貿易問題上達成良好的協議。

道指升９８點或０﹒４％，報２３５３１點；標普５００指數漲１７點或０﹒７％，報

２５４９點；納指收高８４點或１﹒３％，報６８２３點。

標普１１大類股中有９種上漲。非必需消費品板塊漲幅最大，上升２﹒３６％。當中亞馬遜

領漲，急升３﹒４４％，令亞馬遜市值達到７９７０億美元，超過微軟，成為華爾街市值最高的

公司。微軟股價上漲０﹒１％，市值達到７８４０億美元。Ｎｅｔｆｌｉｘ亦上漲近６％，是標

普５００指數漲幅的第二大貢獻股份。

Ｌｏｘｏ Ｏｎｃｏｌｏｇｙ急漲６６﹒３％，此前美國禮來公司表示將以約８０億美元收

購這間癌症藥物開發商。

美債價格下跌，延續上周五的跌勢，投資者評估美國聯儲局今年進一步加息的可能性，兼且

美中兩國重啓貿易談判。１０年期美債收益率報２﹒６８０％，高於上日的２﹒６５９％。

（ｍｎ）

