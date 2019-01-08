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即市新聞

08/01/2019 09:21

港股輕微高開１６點報２５８５２

　　《經濟通通訊社８日專訊》美股道指隔晚高收不足百點，亞洲股市今早普遍造好，惟港股今
早輕微高開，其中吉利（００１７５）上月銷量跌３９％，今早股價低開近８％，而舜宇
（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）連日有追捧，但市場避險味濃，申洲國際（０２３１３）
、恆安國際（１０４４）、萬洲（００２８８）普遍上揚。
　　恆生指數開報２５８５２，升１６點或升０﹒０７％，主板成交１５﹒１０億元。國企指數
開報１０１３５點，升１１點或０﹒１２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４６％，報６４﹒６元；港交所（００３８８）升
０﹒１７％，報２３１﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒１３％，報３１８元；中移動
（００９４１）升０﹒０６％，報７８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒７９％，報６３﹒８
元。
　　十隻升跌幅顯著恆指成份股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　６４﹒３５元　　　升２﹒３１％
　　申洲國際（０２３１３）　　　８８﹒００元　　　升２﹒２１％
　　恆安國際（０１０４４）　　　５７﹒９５元　　　升１﹒７６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４１﹒４０元　　　升１﹒７２％
　　中國神華（０１０８８）　　　１７﹒８４元　　　升１﹒７１％

　　吉利汽車（００１７５）　　　１０﹒６４元　　　跌７﹒６４％
　　長江基建（０１０３８）　　　５９﹒４０元　　　跌０﹒９２％
　　太古Ａ　（０００１９）　　　８１﹒７５元　　　跌０﹒７９％
　　電能實業（００００６）　　　５４﹒４５元　　　跌０﹒７３％
　　港鐵公司（０００６６）　　　４１﹒２０元　　　跌０﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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