港股輕微高開１６點報２５８５２

《經濟通通訊社８日專訊》美股道指隔晚高收不足百點，亞洲股市今早普遍造好，惟港股今

早輕微高開，其中吉利（００１７５）上月銷量跌３９％，今早股價低開近８％，而舜宇

（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）連日有追捧，但市場避險味濃，申洲國際（０２３１３）

、恆安國際（１０４４）、萬洲（００２８８）普遍上揚。

恆生指數開報２５８５２，升１６點或升０﹒０７％，主板成交１５﹒１０億元。國企指數

開報１０１３５點，升１１點或０﹒１２％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４６％，報６４﹒６元；港交所（００３８８）升

０﹒１７％，報２３１﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒１３％，報３１８元；中移動

（００９４１）升０﹒０６％，報７８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒７９％，報６３﹒８

元。

十隻升跌幅顯著恆指成份股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ６４﹒３５元 升２﹒３１％

申洲國際（０２３１３） ８８﹒００元 升２﹒２１％

恆安國際（０１０４４） ５７﹒９５元 升１﹒７６％

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒４０元 升１﹒７２％

中國神華（０１０８８） １７﹒８４元 升１﹒７１％



吉利汽車（００１７５） １０﹒６４元 跌７﹒６４％

長江基建（０１０３８） ５９﹒４０元 跌０﹒９２％

太古Ａ （０００１９） ８１﹒７５元 跌０﹒７９％

電能實業（００００６） ５４﹒４５元 跌０﹒７３％

港鐵公司（０００６６） ４１﹒２０元 跌０﹒７２％

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（ｕｌ）

