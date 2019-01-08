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即市新聞

08/01/2019 16:53

《盤後部署》港股二萬六受阻，還看油股撐市動力

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股低走百點後反彈高收，受惠於聯儲局突然放鴿的氣氛下
，多隻道指成分股造好，連跌多日的科技股都開始反彈，亞馬遜升超過３％。亞洲股市今早普遍
造好，惟港股走勢疲弱，今早高開１６點後，於２５８００點關口窄幅上落，大市好淡繼續爭持
，最終恆指收報２５８７５點，升３９點或０﹒１５％，成交額７４４﹒７９億元。國企指數收
報１０１３３點，升９點或０﹒１％。
　　Ａ股市場普遍回落，上證收報２５２６點，跌６點或０﹒２６％；深證收報７３９１點，跌
８點或０﹒１２％。
　
＊國際油價尋底，沙特美國有意推高油價＊
　
　　近日國際油連續尋底，但據《華爾街日報》引述消息人士指，ＯＰＥＣ領頭羊沙特有意進一
步削減原油出口，從每日７９０萬桶削至７１０萬桶。消息指，沙特政府上月確認將２０１９年
財政開支增加７％，新的預算案要求油價盡量提高至每桶９５美元，這樣才可避免動用外匯救急
，因此沙特要求油價應維持在８０至８５美元。
　　另一邊廂，美國頁岩油生產商亦開始不謀而合地減產，分析指德州產區１月日均產量將跌穿
日均１３０萬桶。Ｒｙｓｔａｄ頁岩油分析副總裁對媒體表示，如果ＷＴＩ油價繼續低於５０美
元，２０１９年年底日產量將會降至日均１２０萬桶，因低於５０美元將沒辦法實現盈利，成本
及現金流之間難以實現平衡，最後手段便唯有減產。
　　分析指，減產對俄羅斯或有影響，因俄羅斯總統普京去年１１月曾表示，對油價在６０至
７０美元左右感到滿意，就算油價跌至４０美元，該國所出口的燃料仍然獲利。上年俄羅斯曾在
減產問題上與ＯＰＥＣ意見不合，因為俄羅斯出口量減低將會影響收入，惟最終妥協合同減產。
　
＊企業第四季業績表現或反映貿易戰影響＊

　　港股今日反覆靠穩，並一直於２５８００關口之間上落，反映大市好淡增持，雖然美聯儲現
時突然「放鴿」，加上未有任何大的地緣政治消息，因此投資者普遍持觀望態度，預料大市於二
萬六有明顯阻力。市場分析指出，上市企業第四季業績表現或受到貿易戰影響而下跌，屆時對股
價有明顯影響，但由於近期油價已見底，而沙特及美國亦異口同聲地想推高油價，相信油股將會
成為下一輪大市抗跌或升勢，除了中石化（００３８６）因炒濃油的負面因素外，中海油
（００８８３）及中石油（００８５７）可以多加留意。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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