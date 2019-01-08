【貿易開戰】美國商務部長：美中或能達成雙方均可接受的貿易協議

《經濟通通訊社８日專訊》美國商務部長羅斯預計，美中兩國有可能達成一項雙方皆能接受

的貿易協議，目前兩國官員在北京重啟談判，試圖解決貿易爭端。

不過羅斯稱，直接的貿易問題最容易解決，但執行問題以及知識產權與市場準入等結構性改

革則更難解決。

而中國外交部則稱，中方有誠意在相互尊重及平等互利的基礎上，解決好兩國之間的經貿摩

擦。

目前兩國在首日的談判未有細節披露，而談判將於今日結束。據悉，會談原來是在副部級官

員之間進行，但中國國務院副總理劉賀意外地出現在會議上。（ｍｎ）

