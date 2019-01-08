《經濟通通訊社８日專訊》美國商務部長羅斯預計，美中兩國有可能達成一項雙方皆能接受
的貿易協議，目前兩國官員在北京重啟談判，試圖解決貿易爭端。
不過羅斯稱，直接的貿易問題最容易解決，但執行問題以及知識產權與市場準入等結構性改
革則更難解決。
而中國外交部則稱，中方有誠意在相互尊重及平等互利的基礎上，解決好兩國之間的經貿摩
擦。
目前兩國在首日的談判未有細節披露，而談判將於今日結束。據悉，會談原來是在副部級官
員之間進行，但中國國務院副總理劉賀意外地出現在會議上。（ｍｎ）
08/01/2019 08:04
【貿易開戰】美國商務部長：美中或能達成雙方均可接受的貿易協議
《經濟通通訊社８日專訊》美國商務部長羅斯預計，美中兩國有可能達成一項雙方皆能接受
的貿易協議，目前兩國官員在北京重啟談判，試圖解決貿易爭端。
不過羅斯稱，直接的貿易問題最容易解決，但執行問題以及知識產權與市場準入等結構性改
革則更難解決。
而中國外交部則稱，中方有誠意在相互尊重及平等互利的基礎上，解決好兩國之間的經貿摩
擦。
目前兩國在首日的談判未有細節披露，而談判將於今日結束。據悉，會談原來是在副部級官
員之間進行，但中國國務院副總理劉賀意外地出現在會議上。（ｍｎ）
|國際動態08/01/2019
日JR山手線 自動駕駛測試順利
|專訪07/01/2019
第五屆互聯網金融論壇 深入探討香港金融科技發展 提升競爭力
|生財有道07/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指短線上望26000
|FOCUS07/01/2019
【FOCUS】央媽鮑叔助陣「穩增長」 侵侵志在農業能源大單
|國際動態07/01/2019
文翠珊研再押後表決 爭歐盟讓步
|中國故事04/01/2019
【人行出招】人行：下調存準率1個百分點 釋放資金1.5萬億
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰