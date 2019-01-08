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08/01/2019 08:37

【貿易開戰】談判期間中國釋出善意，傳昨日再大規模採購美國大豆

　　《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，正值美中貿易談判重啟之際，中國進口商在過去一
個月內第三次大規模採購美國大豆。
　　消息人士稱，中國國企昨日上午購買至少三艘、約１８萬噸美國大豆船貨，這些大豆船貨將
在１月至３月期間，主要從太平洋沿岸西北部的港口發運，少量將從美國墨西哥灣的港口出口。
（ｍｎ）

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