【油市博奕】油組官員：沙特擬再削原油出口推動油價升至８０美元

《經濟通通訊社８日專訊》據油組官員表示，沙特阿拉伯計劃１月厎前將原油出口量減至每

日７１０萬桶，以推動油價回升至８０美元，從而應付政府的大規模開支。

沙特政府上月表示，今年計劃增加開支７％，即約２００億美元以刺激經濟增長，這個預算

需要油價升至９５美元才能實現。

為支持上述開支計劃，沙特將在去年１１月基礎上減少原油出口最多每日８０萬桶，意味著

沙特的減產幅度將超過上月向油組承諾的水平。但油組官員稱，即使這樣做亦不太可能令油價回

升至沙特期望的水平。（ｍｎ）

