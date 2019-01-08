《經濟通通訊社８日專訊》據油組官員表示，沙特阿拉伯計劃１月厎前將原油出口量減至每
日７１０萬桶，以推動油價回升至８０美元，從而應付政府的大規模開支。
沙特政府上月表示，今年計劃增加開支７％，即約２００億美元以刺激經濟增長，這個預算
需要油價升至９５美元才能實現。
為支持上述開支計劃，沙特將在去年１１月基礎上減少原油出口最多每日８０萬桶，意味著
沙特的減產幅度將超過上月向油組承諾的水平。但油組官員稱，即使這樣做亦不太可能令油價回
升至沙特期望的水平。（ｍｎ）
08/01/2019 11:24
【油市博奕】油組官員：沙特擬再削原油出口推動油價升至８０美元
《經濟通通訊社８日專訊》據油組官員表示，沙特阿拉伯計劃１月厎前將原油出口量減至每
日７１０萬桶，以推動油價回升至８０美元，從而應付政府的大規模開支。
沙特政府上月表示，今年計劃增加開支７％，即約２００億美元以刺激經濟增長，這個預算
需要油價升至９５美元才能實現。
為支持上述開支計劃，沙特將在去年１１月基礎上減少原油出口最多每日８０萬桶，意味著
沙特的減產幅度將超過上月向油組承諾的水平。但油組官員稱，即使這樣做亦不太可能令油價回
升至沙特期望的水平。（ｍｎ）
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