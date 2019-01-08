《異動股》吉利持續受壓現瀉逾１１％，創逾年半低暫表現最差藍籌

《經濟通通訊社８日專訊》吉利汽車（００１７５）持續受壓，現價跌幅擴至

１１﹒２８％，報１０﹒２２元，盤中低見１０﹒１６元，創逾一年半新低，暫表現最差藍籌；

成交約１﹒０３億股，涉資１０﹒７８億元。

吉利昨日收市後公布，去年１２月之總銷量為９﹒３３萬部，按年減少３９％，按月減少

３４％。上月之出口量按年增長超過７倍至７０３５部，中國市場之總銷量為８﹒６３萬部，按

年減４４％。

去年全年之總銷量約１５０﹒０８萬部，按年增２０％，只達到全年銷售目標１５８萬部之

９５％。鑑於中國乘用車市場現時存在不確定性，集團初步將２０１９年的銷量目標定為

１５１萬部之保守水平。

吉利公布最新銷售數據後隨即遭大和唱淡，該行指，吉利去年全年銷售增長遜該行預期；同

時亦對吉利將２０１９全年的銷售目標訂於１５１萬輛感到「失望」，惟仍予吉利「買入」的投

資評級，目標價維持２５元。

麥格理亦唱淡吉利，目標價由２４﹒７元降至１１﹒９元，評級由跑贏大市降至中性。

現時，恆生指數報２５９２８，上升９２點或上升０﹒３６％，主板成交３５９﹒０７億元

。國企指數報１０１５５，上升３１點或上升０﹒３１％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五菱汽車（００３０５） ０﹒２８元 上升３﹒７０％

東風集團（００４８９） ７﹒２９元 下跌０﹒４１％

華晨中國（０１１１４） ５﹒９６元 上升２﹒９４％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒９６元 上升０﹒５１％

比亞迪 （０１２１１） ４８﹒３０元 上升２﹒５５％

北京汽車（０１９５８） ４﹒２４元 上升２﹒１７％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒３９元 下跌２﹒３８％

長城汽車（０２３３３） ４﹒２９元 下跌２﹒７２％

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