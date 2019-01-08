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即市新聞

08/01/2019 11:12

《異動股》吉利持續受壓現瀉逾１１％，創逾年半低暫表現最差藍籌

　　《經濟通通訊社８日專訊》吉利汽車（００１７５）持續受壓，現價跌幅擴至
１１﹒２８％，報１０﹒２２元，盤中低見１０﹒１６元，創逾一年半新低，暫表現最差藍籌；
成交約１﹒０３億股，涉資１０﹒７８億元。
　　吉利昨日收市後公布，去年１２月之總銷量為９﹒３３萬部，按年減少３９％，按月減少
３４％。上月之出口量按年增長超過７倍至７０３５部，中國市場之總銷量為８﹒６３萬部，按
年減４４％。
　　去年全年之總銷量約１５０﹒０８萬部，按年增２０％，只達到全年銷售目標１５８萬部之
９５％。鑑於中國乘用車市場現時存在不確定性，集團初步將２０１９年的銷量目標定為
１５１萬部之保守水平。
　　吉利公布最新銷售數據後隨即遭大和唱淡，該行指，吉利去年全年銷售增長遜該行預期；同
時亦對吉利將２０１９全年的銷售目標訂於１５１萬輛感到「失望」，惟仍予吉利「買入」的投
資評級，目標價維持２５元。
　　麥格理亦唱淡吉利，目標價由２４﹒７元降至１１﹒９元，評級由跑贏大市降至中性。
　　現時，恆生指數報２５９２８，上升９２點或上升０﹒３６％，主板成交３５９﹒０７億元
。國企指數報１０１５５，上升３１點或上升０﹒３１％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒２８元　　　上升３﹒７０％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒２９元　　　下跌０﹒４１％
　　華晨中國（０１１１４）　　　５﹒９６元　　　上升２﹒９４％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　１﹒９６元　　　上升０﹒５１％
　　比亞迪　（０１２１１）　　４８﹒３０元　　　上升２﹒５５％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒２４元　　　上升２﹒１７％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒３９元　　　下跌２﹒３８％
　　長城汽車（０２３３３）　　　４﹒２９元　　　下跌２﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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