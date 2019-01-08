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08/01/2019 16:06

【駐京專電】國家最高科學技術獎獎金增至每人８００萬元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》科技部、財政部發布調整國家科學技術獎獎
金標準的通知，國家最高科學技術獎的獎金標準由每人５００萬元（人民幣．下同）調整為
８００萬元，全部屬獲獎人個人所得；國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科學技術進步獎
的特等獎獎金標準由每項１００萬元調整為１５０萬元，一等獎獎金標準由每項２０萬元調整為
３０萬元，二等獎獎金標準由每項１０萬元調整為１５萬元；調整後的國家科學技術獎獎金標準
自２０１８年度國家科學技術獎起實施。

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