【駐京專電】國務院發布推廣第二批支持創新相關改革舉措通知

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院發布推廣第二批支持創新相關改革舉

措的通知，《通知》提出，將在全國或京津冀、上海、廣東（珠三角）、安徽（合蕪蚌）、四川

（成德綿）、湖北武漢、陝西西安、遼寧瀋陽等８個區域內，推廣第二批支持創新相關改革舉措

。具體內容如下：

一是知識產權保護方面，推廣「知識產權民事、刑事、行政案件『三合一』審判」「省級行

政區內專利等專業技術性較強的知識產權案件跨市（區）審理」「以降低侵權損失為核心的專利

保險機制」「知識產權案件審判中引入技術調查官制度」「基於『兩表指導、審助分流』的知識

產權案件快速審判機制」等舉措，進一步健全知識產權保護機制，激發創新主體活力。

二是科技成果轉化激勵方面，推廣「以事前產權激勵為核心的職務科技成果權屬改革」「技

術經理人全程參與的科技成果轉化服務模式」「技術股與現金股結合激勵的科技成果轉化相關方

利益捆綁機制」「定向研發、定向轉化、定向服務的訂單式研發和成果轉化機制」等舉措，通過

制度創新推動更多科技成果轉化為現實生產力。

三是科技金融創新方面，推廣「區域性股權市場設置科技創新專板」「基於『六專機制』的

科技型企業全生命周期金融綜合服務」「推動政府股權基金投向種子期、初創期企業的容錯機制

」「以協商估值、壞帳分擔為核心的中小企業商標質押貸款模式」「創新創業團隊回購地方政府

產業投資基金所持股權的機制」等舉措，拓寬科技型企業融資渠道，推動各類金融工具更好服務

科技創新活動。

四是管理體制創新方面，推廣「允許地方高校自主開展人才引進和職稱評審」「以授權為基

礎、市場化方式運營為核心的科研儀器設備開放共享機制」「以地方立法形式建立推動改革創新

的決策容錯機制」等舉措，營造激勵創新的良好氛圍和政策環境。

