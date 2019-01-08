《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》曼聯俱樂部公告，將與中國一家房地產企業
合作，在中國各地開設以曼聯為主題的娛樂和體驗中心，其中北京的體驗中心將設在前門大柵欄
地區。
曼聯稱，中國的華銳世紀與曼聯簽約成為俱樂部的贊助商後，將負責體驗中心的建設，首批
體驗中心將設在北京、上海和瀋陽三個城市，並計劃在２０２０年底之前營業。
曼聯娛樂和體驗中心將利用高科技手段，讓球迷體驗老特拉福德球場的現場比賽氣氛，同時
了解曼聯的歷史。每個體驗中心內都將開設餐廳和俱樂部紀念品商店。
08/01/2019 17:29
【駐京專電】曼聯將在北京前門大柵欄開設主題娛樂和體驗中心
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》曼聯俱樂部公告，將與中國一家房地產企業
合作，在中國各地開設以曼聯為主題的娛樂和體驗中心，其中北京的體驗中心將設在前門大柵欄
地區。
曼聯稱，中國的華銳世紀與曼聯簽約成為俱樂部的贊助商後，將負責體驗中心的建設，首批
體驗中心將設在北京、上海和瀋陽三個城市，並計劃在２０２０年底之前營業。
曼聯娛樂和體驗中心將利用高科技手段，讓球迷體驗老特拉福德球場的現場比賽氣氛，同時
了解曼聯的歷史。每個體驗中心內都將開設餐廳和俱樂部紀念品商店。
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