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08/01/2019 13:46

【駐滬專電】瑞銀汪濤料今年至少還要降準二百個點子，不太會降息

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》瑞銀中國首席經濟學家汪濤今日在「第十九
屆瑞銀大中華研討會」上表示，中美貿易戰的不確定性，加上歐洲、美國經濟放緩，將導致今年
中國出口增速明顯放緩，預計將從去年１０％跌至４％；經濟下行壓力加大的情況下，收入放緩
導致消費減緩，但整體消費不會大幅下行；要穩增長，還得靠基建，預測今年基建投資１０％以
上。總體來看，瑞銀預測中國今年ＧＤＰ增長６﹒１％，略低於市場平均的預測值。
　　政策方面，汪濤提到，貨幣和財政政策都會傾向寬鬆。貨幣政策逐漸增加流動性，預計今年
至少還要降準２００個點子。利率方面，政策主要是降市場利率，但基準利率不會調整。
　　另外，中國今年地方政府債將加大，預計今年地方政府專項債達２萬億元人民幣，槓桿率將
增加２至３個百分點，未來信貸增速會反彈；政府還會持續推進減稅，主要是企業層面減稅，將
利好股市，因為公司的報表好看，但減稅的乘數效應對經濟的推動作用有限。
　　今年政策的亮點在於更多改革和開放措施，不僅是對外資開放，還有一些壟斷行業對民企開
放的措施。
　　她又指，人民幣對美元匯率今年會維持在７左右。在中美利差縮小、順差降低、出口減弱的
情況下，人民幣仍面臨貶值壓力，但目前政府的政策取向是穩匯率，所以還是會維持在７左右，
破不破７其實不是很重要，因為破了以後會回來。

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