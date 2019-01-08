《午市前瞻》港股２６０００遇阻，貿易談判進展順利有利市場氣氛

《經濟通通訊社８日專訊》美股昨日變動不大，加上市場觀望中美今次會談能否在部分貿易

問題達成合理共識，港股今早窄幅高開１６點，未幾一度倒跌１４７點，半日低見２５６８８點

。不過，隨著本地地產股及公用股持續受捧，大市最多倒升１２５點，半日高見２５９６０點，

惟重磅股未能延續昨日升勢，港股升幅不斷收窄，最終半日僅升７０點或０﹒２７％，報

２５９０５點。主板總成交４３４﹒４８億元。

國指報１０１４２點，升１８點或０﹒１８％。上證綜指收報２５２７，下跌５點或下跌

０﹒２％，成交７８４﹒０７億元人民幣。



＊新世界四日暫累漲１１％，中電煤氣同見追捧＊



自聯儲局於上周五（４日）放鴿後，本地地產股及公用股等傳統收息股連日造好，長實

（０１１１３）獲李嘉誠父子增持約３００萬股，揚４﹒１％，報６３元，為半日表現最好藍籌

。新世界（０００１７）升３﹒５１％，報１１﹒２２元，暫連漲四日累升近１１％。新地

（０００１６）走高２﹒４５％，報１２１﹒１元。恆地（０００１２）漲２﹒３１％，報

４２﹒１５元。信置（０００８３）升１﹒２６％，報１４﹒５元。

部分公用股亦見追捧，中電（００００２）升０﹒５１％，報８９﹒３元。煤氣

（００００３）漲０﹒７３％，報１６﹒５元。港燈（０２６３８）走高０﹒１２％，報

８﹒０４元。領展（００８２３）軟０﹒１８％，報８１﹒１５元。港鐵（０００６６）窄幅升

０﹒２４％，報４１﹒６元。電能（００００６）軟０﹒１８％，報５４﹒７５元。

本地銀行股亦見造好，恆生（０００１１）走高１﹒８４％，報１７１﹒８元。中銀

（０２３８８）升１﹒９５％，報２８﹒７元。匯控（００００５）走低０﹒１５％，報

６４﹒８元。渣打（０２８８８）軟０﹒５％，報５９﹒９元。東亞（０００２３）揚０﹒４％

，報２４﹒９５元。



＊吉利銷售數據差瀉１２％，中鐵塔最佳國指股＊



部分汽車股顯著受壓，吉利（００１７５）昨日收市後公布，去年１２月之總銷量為

９﹒３３萬部，按年減少３９％，按月減少３４％。去年全年之總銷量約１５０﹒０８萬部，按

年增２０％，只達到全年銷售目標１５８萬部之９５％。吉利半日持續受壓，半日瀉

１１﹒６３％，報１０﹒１８元，為表現最差藍籌。其他同業方面，東風（００４８９）軟

０﹒４１％，報７﹒２９元。比亞迪（０１２１１）升２﹒９７％，報４８﹒５元。長汽

（０２３３３）走低２﹒９５％，報４﹒２８元。廣汽（０２２３８）挫２﹒５１％，報

７﹒３８元。長汽及廣汽均為表現最差國指成份股。

５Ｇ概念股升幅明顯，中國鐵塔（００７８８）急升４﹒７９％，報１﹒５３元，為表現最

好國指成份股。中通服（００５５２）漲４﹒６７％，報６﹒７２元。中興通訊（００７６３）

揚２﹒９５％，報１５﹒３４元。京信通信（０２３４２）走高３﹒３１％，報１﹒５６元。長

飛光纖（０６８６９）升１﹒６６％，報２１﹒４元。

重磅股則個別發展，港交所（００３８８）軟０﹒４３％，報２３０元。騰訊

（００７００）挫１﹒２％，報３１３﹒８元。中移動（００９４１）升１﹒０９％，報

７８﹒８元，暫連升四日，累漲７﹒４％。友邦（０１２９９）走高１﹒１８％，報６４﹒０５

元。



＊沈慶洪：本地地產股受惠數據利好 農曆新年前後或有「小陽春」＊



美股隔晚高收不足百點，亞洲股市普遍造好，港股今早則輕微高開，中午收市則錄得不足百

點升幅。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》表示，港股短期內將繼續在

２５０００點至２６０００點游走，於２６０００點則遇阻力。大市普遍沒有方向，加上大部分

利好消息已經消化，後市表現仍要視乎中美貿易談判，如進展良好將利好市場氣氛。不過，下周

英國脫歐方案將表決，如果未能通過或造成另一跌勢。

本地地產股今早普遍上揚，他分析，相關股份已連升數日，主要受惠於新盤推售情況良好，

二手樓睇樓量亦有回升，故今早地產股普遍表現理想，預計農曆新年前後本港樓市或有「小陽春

」。他建議，地產股可待回調時始考慮吸納。此外，值得關注的是濠賭股，雖然受中國經濟放緩

影響，但如在農曆新年酒店房間爆滿或能造就另一短期升勢。（ａｌ，ｔｔ）

