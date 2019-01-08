【北水炒Ｄ乜】北水流入逾５億，買中移動騰訊財險沽吉利招行平保

《經濟通通訊社８日專訊》美股隔晚走勢平穩，為期二天的中美副部級經貿磋商今結束，市

場觀望磋商結果，港股今日繼續好淡交持，今早高開後曾倒跌１４８點，惟隨本地地產股再炒聯

儲局減慢加息步伐，及資金流入內需及公用股避險，港股曾最多升１２６點，全日最終收報

２５８７５點，升３９點。

按額度計算，北水周二淨流入５﹒１億，其中，買入最多的個股為中移動（００９４１）、

騰訊（００７００）、財險（０２３２８），沽盤最多的個股為吉利汽車（００１７５）、招行

（０３９６８）及平保（０２３１８）。

主板成交７４４﹒７９億元，按日減少近３﹒７％，其中港股通成交額為６３﹒３２億元，

佔大市成交８﹒５％。



＊中移動獲北水買入逾億，吉利銷售差遭沽走１﹒７億＊



重磅股中移動今升０﹒６４％，收報７８﹒４５元，為北水最愛，獲北水買入１﹒０８億元

。騰訊雖然股價偏軟，全日跌０﹒６３％，收報３１５﹒６元，但亦獲北水買入８６９１萬；內

險股中，財險獲青睞，獲６１０９萬資金買入。

汽車股遇冷，吉利去年銷量未達標，兼遭瑞信及多間大行削價，最低見１０﹒０８元，創逾

年新低，全日大瀉１１﹒２８％，收報１０﹒２２元，為表現最差藍籌股。吉利遭北水沽走

１﹒７３億。部分內銀及內險股成沽售對象，招行遭沽走６１５２萬，沽平保５６３１萬。

（ｂｉ）

