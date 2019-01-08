【貿易開戰】羅斯：中美可望敲定良好解決方案，非常大機會和解

中美昨日（７日）起在北京進行貿戰休兵９０天期限內的首輪副部級經貿磋商，外媒透露這

次互動重點是雙方審視對方開出的條件，以評估是否有可能達成協議、會否展開後續談判。

對於今次中美談判，美國商務部長羅斯（Ｗｉｌｂｕｒ Ｒｏｓｓ）表示，隨著美中貿易談

判恢復，可望在一些逼切的貿易議題上，敲定良好解決方案，惟結構性貿易問題及執行方面達協

議則不容易。他稱，有非常大機會取得一個雙方都能接受的和解方案。《香港經濟日報》

