中美昨日（７日）起在北京進行貿戰休兵９０天期限內的首輪副部級經貿磋商，外媒透露這
次互動重點是雙方審視對方開出的條件，以評估是否有可能達成協議、會否展開後續談判。
對於今次中美談判，美國商務部長羅斯（Ｗｉｌｂｕｒ Ｒｏｓｓ）表示，隨著美中貿易談
判恢復，可望在一些逼切的貿易議題上，敲定良好解決方案，惟結構性貿易問題及執行方面達協
議則不容易。他稱，有非常大機會取得一個雙方都能接受的和解方案。《香港經濟日報》
08/01/2019 08:25
【貿易開戰】羅斯：中美可望敲定良好解決方案，非常大機會和解
中美昨日（７日）起在北京進行貿戰休兵９０天期限內的首輪副部級經貿磋商，外媒透露這
次互動重點是雙方審視對方開出的條件，以評估是否有可能達成協議、會否展開後續談判。
對於今次中美談判，美國商務部長羅斯（Ｗｉｌｂｕｒ Ｒｏｓｓ）表示，隨著美中貿易談
判恢復，可望在一些逼切的貿易議題上，敲定良好解決方案，惟結構性貿易問題及執行方面達協
議則不容易。他稱，有非常大機會取得一個雙方都能接受的和解方案。《香港經濟日報》
|國際動態08/01/2019
日JR山手線 自動駕駛測試順利
|專訪07/01/2019
第五屆互聯網金融論壇 深入探討香港金融科技發展 提升競爭力
|生財有道07/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：恒指短線上望26000
|FOCUS07/01/2019
【FOCUS】央媽鮑叔助陣「穩增長」 侵侵志在農業能源大單
|國際動態07/01/2019
文翠珊研再押後表決 爭歐盟讓步
|中國故事04/01/2019
【人行出招】人行：下調存準率1個百分點 釋放資金1.5萬億
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰