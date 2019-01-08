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即市新聞

08/01/2019 11:56

【人行出招】渣打預測人行今年將再降準兩個百分點

　　《經濟通通訊社８日專訊》渣打香港發表研究報告指出，中國人民銀行本月４日宣布降準１
個百分點，確認了內地放寬貨幣政策之立場。渣打預測，人行今年將再降準兩個百分點，即全年
降準３個百分點，比渣打原來估計的兩個百分點多。
　　渣打指出，人行若在今年餘下時間，再降準兩個百分點，將可令Ｍ２增長８－９％，與名義
國內生產總值相符，未償還ＭＬＦ結餘下跌，將令人行資產負債表收縮，因此需要額外降準來抵
銷貨幣基礎下降之影響。
　　報告說，１２月中國製造業ＰＭＩ跌穿５０榮枯線，為２０１６年７月以來首次，政府已承
諾加強逆周期措施，以緩解經濟下行的風險，雖然重任落在財政政策（減稅降費），但人行亦要
維持充裕流動性，使市場利率維持穩定，估計１月份淨投放最少達１﹒１萬億人民幣，以滿足春
節前和政府提早發債的現金需求。
　　人行上周五（４日）宣布決定下調金融機構存款準備率１個百分點，同時，２０１９年一季
度到期的中期借貸便利（ＭＬＦ）不再續做。人行表示，此次降準將釋放資金約１﹒５萬億人民
幣，再考慮到今年第一季度到期的中期借貸便利不再續做的因素後，淨釋放長期資金約８０００
億人民幣。今次降準分兩次進行，分別於本月１５日及２５日分別下調０﹒５個百分點。
（ｃｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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