《再戰明天》芝加哥儲行總裁埃文斯發表講話，加拿大央行議息

《經濟通通訊社８日專訊》明晚（９日），芝加哥聯儲總裁埃文斯發表講話，加拿大公布官

方指標利率。



＊芝加哥聯儲總裁埃文斯發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯在一個會議

上就當前經濟形勢及貨幣政策發表講話。

明日，英倫銀行總裁卡尼參與「讓我們決定貨幣未來」問答環節的線上直播。

１１：２０ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克在查塔努加商會２０１９年經濟展望早餐會發

表講話。

明午４：３０ｐｍ，瑞典央行公布貨幣政策會議的會議紀錄。



＊美國公布１１月消費信貸＊



在數據方面，明晨（９日）４：００ａｍ，美國公布１１月消費信貸，料由２５３﹒８億美

元減少至１７５億美元。

明早８：００ａｍ，南韓公布１２月失業率（經季節調整），料維持於３﹒８％。

８：３０ａｍ，澳洲公布１１月建築許可，月率跌幅料由１﹒５％收窄至０﹒３％；年率跌幅料

由１３﹒４％擴闊至２４﹒８％。



＊德國公布１１月貿易收支＊



明午３：００ｐｍ，德國公布１１月經常帳收支，料由１５９億歐元增加至２４８億歐元；

貿易盈餘料由１８９億歐元下滑至１８６億歐元；進口（經季節調整）月率料由０﹒８％降至持

平；出口（經季節調整）月率料由０﹒９％降至下滑０﹒５％。

３：３０ｐｍ，瑞士公布１２月核心消費者物價指數，年率料維持於０﹒２％；月率跌幅料

０﹒３％收窄至０﹒２％；年率料由０﹒９％回落至０﹒８％。３：４５ｐｍ，法國公布１２月

消費者信心指數，料由９２降至９０。４：００ｐｍ，瑞士公布１２月外匯儲備，料由７４８８

億瑞郎上升至７５００億瑞郎。５：００ｐｍ，意大利公布１１月失業率，料由１０﹒６％下滑

至１０﹒５％。



＊加拿大公布官方指標利率＊



明晚６：００ｐｍ，歐元區公布１１月失業率，料維持於８﹒１％。８：００ｐｍ，美國公

布一周抵押貸款市場指數。９：１５ｐｍ，加拿大公布１２月新屋動工，料由２１﹒６萬下降至

２０﹒６萬。１１：００ｐｍ，加拿大公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％不變。



＊有線寬頻開股東會＊



在本港，明日公布股東會的公司有；俊盟國際（０８０６２）和有線寬頻（０１０９７）。

（ｈｏ）

