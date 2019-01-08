  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2019 16:36

【本港樓市】永泰屯門項目呎價低見９４８８元，重返１５年水平

　　《經濟通通訊社８日專訊》永泰地產（００３６９）　公布屯門青山公路大欖段低密度豪宅
「ＴＨＥ　ＣＡＲＭＥＬ」首張價單，最低呎價９４８８元，現金折實價為５５６﹒９５萬元。
執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，定價屬重返２０１５年水平，形容為「山城心動價」，與
青山公路鄰近呎價達１﹒５萬元的項目有三至四成折讓。
　　他又透露，「ＴＨＥ　ＣＡＲＭＥＬ」洋房有機會本周推出招標，而明天（９日）預料將開
放示範單位，期後即將收票，並有機會下周開賣，下批單位將有加價空間。（ｋｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道08/01/2019
【首置盤】煥然懿居參觀示位須預約 呢度即刻有得睇!
生財有道08/01/2019
《開市Good Morning》涂國彬：本月阻力27000
FOCUS08/01/2019
【FOCUS】三星隨蘋果削盈利 華為聯想變招求存
專訪08/01/2019
【駐滬專訪】Seesaw咖啡宗心曠：將「精品咖啡」大眾化
國際動態08/01/2019
日JR山手線 自動駕駛測試順利
專訪07/01/2019
第五屆互聯網金融論壇 深入探討香港金融科技發展 提升競爭力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金