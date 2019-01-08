《經濟通通訊社８日專訊》永泰地產（００３６９） 公布屯門青山公路大欖段低密度豪宅
「ＴＨＥ ＣＡＲＭＥＬ」首張價單，最低呎價９４８８元，現金折實價為５５６﹒９５萬元。
執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，定價屬重返２０１５年水平，形容為「山城心動價」，與
青山公路鄰近呎價達１﹒５萬元的項目有三至四成折讓。
他又透露，「ＴＨＥ ＣＡＲＭＥＬ」洋房有機會本周推出招標，而明天（９日）預料將開
放示範單位，期後即將收票，並有機會下周開賣，下批單位將有加價空間。（ｋｙ）
08/01/2019 16:36
【本港樓市】永泰屯門項目呎價低見９４８８元，重返１５年水平
《經濟通通訊社８日專訊》永泰地產（００３６９） 公布屯門青山公路大欖段低密度豪宅
「ＴＨＥ ＣＡＲＭＥＬ」首張價單，最低呎價９４８８元，現金折實價為５５６﹒９５萬元。
執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，定價屬重返２０１５年水平，形容為「山城心動價」，與
青山公路鄰近呎價達１﹒５萬元的項目有三至四成折讓。
他又透露，「ＴＨＥ ＣＡＲＭＥＬ」洋房有機會本周推出招標，而明天（９日）預料將開
放示範單位，期後即將收票，並有機會下周開賣，下批單位將有加價空間。（ｋｙ）
|生財有道08/01/2019
【首置盤】煥然懿居參觀示位須預約 呢度即刻有得睇!
|生財有道08/01/2019
《開市Good Morning》涂國彬：本月阻力27000
|FOCUS08/01/2019
【FOCUS】三星隨蘋果削盈利 華為聯想變招求存
|專訪08/01/2019
【駐滬專訪】Seesaw咖啡宗心曠：將「精品咖啡」大眾化
|國際動態08/01/2019
日JR山手線 自動駕駛測試順利
|專訪07/01/2019
第五屆互聯網金融論壇 深入探討香港金融科技發展 提升競爭力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰