【本港樓市】永泰屯門項目呎價低見９４８８元，重返１５年水平

《經濟通通訊社８日專訊》永泰地產（００３６９） 公布屯門青山公路大欖段低密度豪宅

「ＴＨＥ ＣＡＲＭＥＬ」首張價單，最低呎價９４８８元，現金折實價為５５６﹒９５萬元。

執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，定價屬重返２０１５年水平，形容為「山城心動價」，與

青山公路鄰近呎價達１﹒５萬元的項目有三至四成折讓。

他又透露，「ＴＨＥ ＣＡＲＭＥＬ」洋房有機會本周推出招標，而明天（９日）預料將開

放示範單位，期後即將收票，並有機會下周開賣，下批單位將有加價空間。（ｋｙ）

