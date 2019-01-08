《經濟通通訊社８日專訊》天長集團（０２１８２）發盈喜，預期截至去年１２月底止財政
年度錄得的純利將按年增長不少於２００％；倘剔除上市開支影響，該集團預期，去年全年錄得
的純利將按年增長不少於８０％。
該集團指，純利增長乃主要由於全新及升級機器設備的產能提升，以及向現有及新客戶銷售
新產品增加。（ｋｉ）
08/01/2019 16:45
【企業盈喜】天長集團（２１８２）料去年純利增長不少於２００％
《經濟通通訊社８日專訊》天長集團（０２１８２）發盈喜，預期截至去年１２月底止財政
年度錄得的純利將按年增長不少於２００％；倘剔除上市開支影響，該集團預期，去年全年錄得
的純利將按年增長不少於８０％。
該集團指，純利增長乃主要由於全新及升級機器設備的產能提升，以及向現有及新客戶銷售
新產品增加。（ｋｉ）
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